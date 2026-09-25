Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν όταν εξερράγη drone που χειρίζονταν οι ίδιοι στη βόρεια Γάζα
Δύο Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν όταν εξερράγη drone που χειρίζονταν οι ίδιοι στη βόρεια Γάζα
Ένας 24χρονος κι ένας 23χρονος - αμφότεροι έφεδροι - έχασαν τη ζωή τους το απόγευμα της Πέμπτης - Το drone που χειρίζονταν συνετρίβη και όταν το πλησίασαν, εξερράγη και τους τραυμάτισε θανάσιμα
Δύο έφεδροι στρατιώτες του ισραηλινού στρατού σκοτώθηκαν την Πέμπτη, όταν ένα μικρό επιθετικό drone με εκρηκτικό φορτίο, το οποίο χειρίζονταν στη Λωρίδα της Γάζας, συνετρίβη για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και εξερράγη λίγο αργότερα, ανακοίνωσαν οι IDF.
Οι νεκροί ταυτοποιήθηκαν ως ο επιλοχίας εφέδρων Ναντάβ Κάλι, 24 ετών, από το Χαρ Χαλούτς, και ο επιλοχίας εφέδρων Οφέκ Μοάλεμ, 23 ετών, από την Ιερουσαλήμ. Αμφότεροι δύο υπηρετούσαν στο 7007ο Τάγμα της Ταξιαρχίας Ιερουσαλήμ.
Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα του ισραηλινού στρατού, οι δύο στρατιώτες το απόγευμα της Πέμπτης χειρίζονταν drones πρώτου προσώπου (FPV), γνωστά ως «Atalef» - λέξη στα εβραϊκά που σημαίνει «νυχτερίδα» - από στρατιωτικό φυλάκιο εντός της νεκρής ζώνης ασφαλείας που έχουν δημιουργήσει οι IDF στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.
Ένα πρώτο drone εκτέλεσε κανονικά την αποστολή του, όμως ένα δεύτερο, κατά τη διαδικασία απογείωσης, συνετρίβη μέσα στο στρατιωτικό φυλάκιο για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Οι δύο στρατιώτες πλησίασαν στο σημείο λίγα λεπτά αργότερα και σήκωσαν το κατεστραμμένο drone, το οποίο στη συνέχεια εξερράγη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν θανάσιμα, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της έρευνας.
Οι δύο έφεδροι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Μπαρζιλάι στην Ασκελόν, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.
Καθώς συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της συντριβής και της έκρηξης, ο ισραηλινός στρατός έθεσε προσωρινά εκτός επιχειρησιακής δράσης όλα τα μικρά drones που μπορούν να μεταφέρουν εκρηκτικό φορτίο — τόσο τα drones αυτοκτονίας όσο και εκείνα που ρίχνουν εκρηκτικά πάνω σε στόχους.
Οι νεκροί ταυτοποιήθηκαν ως ο επιλοχίας εφέδρων Ναντάβ Κάλι, 24 ετών, από το Χαρ Χαλούτς, και ο επιλοχίας εφέδρων Οφέκ Μοάλεμ, 23 ετών, από την Ιερουσαλήμ. Αμφότεροι δύο υπηρετούσαν στο 7007ο Τάγμα της Ταξιαρχίας Ιερουσαλήμ.
Σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα του ισραηλινού στρατού, οι δύο στρατιώτες το απόγευμα της Πέμπτης χειρίζονταν drones πρώτου προσώπου (FPV), γνωστά ως «Atalef» - λέξη στα εβραϊκά που σημαίνει «νυχτερίδα» - από στρατιωτικό φυλάκιο εντός της νεκρής ζώνης ασφαλείας που έχουν δημιουργήσει οι IDF στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.
Two IDF reservists were killed in the northern Gaza Strip after a drone they were operating crashed inside their outpost and exploded as they inspected the site.— Clash Report (@clashreport) September 25, 2026
They had successfully completed their first drone operation before the crash occurred during a second mission. pic.twitter.com/Fvf3fbhBll
Ένα πρώτο drone εκτέλεσε κανονικά την αποστολή του, όμως ένα δεύτερο, κατά τη διαδικασία απογείωσης, συνετρίβη μέσα στο στρατιωτικό φυλάκιο για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Οι δύο στρατιώτες πλησίασαν στο σημείο λίγα λεπτά αργότερα και σήκωσαν το κατεστραμμένο drone, το οποίο στη συνέχεια εξερράγη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν θανάσιμα, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της έρευνας.
Οι δύο έφεδροι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Μπαρζιλάι στην Ασκελόν, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.
Καθώς συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια της συντριβής και της έκρηξης, ο ισραηλινός στρατός έθεσε προσωρινά εκτός επιχειρησιακής δράσης όλα τα μικρά drones που μπορούν να μεταφέρουν εκρηκτικό φορτίο — τόσο τα drones αυτοκτονίας όσο και εκείνα που ρίχνουν εκρηκτικά πάνω σε στόχους.
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