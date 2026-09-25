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Άγριος ξυλοδαρμός νεαρού από τη Βόρεια Αφρική στην Ισπανία: Γύρνα πίσω στο Μαρόκο, του φώναζαν, δείτε βίντεο
Άγριος ξυλοδαρμός νεαρού από τη Βόρεια Αφρική στην Ισπανία: Γύρνα πίσω στο Μαρόκο, του φώναζαν, δείτε βίντεο
Οι δράστες χτύπησαν με γροθιές και κλωτσιές στο κεφάλι τον νεαρό - Έρευνα της αστυνομίας για τον εντοπισμό τους
Σοκ προκαλεί το βίντεο από τον άγριο ξυλοδαρμό στην Ισπανία με θύμα έναν νεαρό από τη Βόρεια Αφρική που δέχθηκε επίθεση στους δρόμους της Ταβέρνες δε λα Βαλντίνια (18.000 κάτοικοι), μιας πόλης που βρίσκεται κοντά στη Βαλένθια.
Στο βίντεο φαίνεται μια ομάδα νεαρών να χτυπάει με γροθιές και κλωτσιές - ακόμα και στο κεφάλι - το θύμα της επίθεσης ενώ παράλληλα ακούγονται φράσεις όπως «χτυπήστε τον, πουτ@@@ς γιε», «γύρνα πίσω στο Μαρόκο, στο Μαρόκο».
Τον νεαρό από τη Βόρεια Αφρική έσωσε μια νεαρή κοπέλα η οποία μπήκε ανάμεσα στους επιτιθέμενους και το θύμα για να σταματήσει την άγρια επίθεση.
Το βίντεο αποτυπώνει σχεδόν έξι λεπτά της επίθεσης που σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου με καταγγελίες της συλλογικότητας La Valldigna Antifeixista να αναφέρουν ότι ανάμεσα στους δράστες υπήρχαν και ανήλικοι.
Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η Guardia Civil ξεκίνησε έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών με την δήμαρχο της πόλης στην οποία σημειώθηκε η επίθεση να εκφράζει τον απόλυτο αποτροπιασμό και την καταδίκη της για τα γεγονότα που καταγράφονται στο βίντεο.
Στο βίντεο φαίνεται μια ομάδα νεαρών να χτυπάει με γροθιές και κλωτσιές - ακόμα και στο κεφάλι - το θύμα της επίθεσης ενώ παράλληλα ακούγονται φράσεις όπως «χτυπήστε τον, πουτ@@@ς γιε», «γύρνα πίσω στο Μαρόκο, στο Μαρόκο».
Τον νεαρό από τη Βόρεια Αφρική έσωσε μια νεαρή κοπέλα η οποία μπήκε ανάμεσα στους επιτιθέμενους και το θύμα για να σταματήσει την άγρια επίθεση.
📹 Un grupo de jóvenes persigue y apalea a un magrebí en las fiestas de Tavernes de la Valldigna (Valencia). La Guardia Civil investiga a los responsables de la agresión racista tras la difusión de vídeos https://t.co/TK8D9mcGyk pic.twitter.com/ZCb1RaRqi8— EL PAÍS (@el_pais) September 24, 2026
Το βίντεο αποτυπώνει σχεδόν έξι λεπτά της επίθεσης που σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου με καταγγελίες της συλλογικότητας La Valldigna Antifeixista να αναφέρουν ότι ανάμεσα στους δράστες υπήρχαν και ανήλικοι.
Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η Guardia Civil ξεκίνησε έρευνα για την ταυτοποίηση των δραστών με την δήμαρχο της πόλης στην οποία σημειώθηκε η επίθεση να εκφράζει τον απόλυτο αποτροπιασμό και την καταδίκη της για τα γεγονότα που καταγράφονται στο βίντεο.
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