Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Ισχυρό προβάδισμα στην Ευρωζώνη σε δάνεια και καταθέσεις
Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Ισχυρό προβάδισμα στην Ευρωζώνη σε δάνεια και καταθέσεις
Η ελληνική τραπεζική αγορά συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρότερη δυναμική από την Ευρωζώνη, με πιστωτική επέκταση 7,2% και έντονη αύξηση καταθέσεων - Ξεχωρίζει η άνοδος των επιχειρηματικών δανείων και εταιρικών καταθέσεων
Ισχυρότερη δυναμική από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης εξακολουθεί να εμφανίζει η ελληνική τραπεζική αγορά, με την πιστωτική επέκταση να παραμένει σε υψηλά επίπεδα και τις καταθέσεις να επιταχύνονται περαιτέρω τον Αύγουστο. Η Jefferies αναφέρει ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των χωρών με τις καλύτερες επιδόσεις τόσο στην αύξηση των δανείων όσο και στη διεύρυνση της καταθετικής βάσης.
Η μεγαλύτερη διαφορά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωζώνη εντοπίζεται στην επιχειρηματική πίστη και στις εταιρικές καταθέσεις. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις παρέμεινε διψήφιος τον Αύγουστο, ενώ οι εταιρικές καταθέσεις κατέγραψαν αύξηση άνω του 27%, επίδοση που ξεχωρίζει με μεγάλη διαφορά έναντι των περισσότερων ευρωπαϊκών αγορών.
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Η μεγαλύτερη διαφορά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρωζώνη εντοπίζεται στην επιχειρηματική πίστη και στις εταιρικές καταθέσεις. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις παρέμεινε διψήφιος τον Αύγουστο, ενώ οι εταιρικές καταθέσεις κατέγραψαν αύξηση άνω του 27%, επίδοση που ξεχωρίζει με μεγάλη διαφορά έναντι των περισσότερων ευρωπαϊκών αγορών.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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