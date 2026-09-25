Jefferies για ελληνικές τράπεζες: Ισχυρό προβάδισμα στην Ευρωζώνη σε δάνεια και καταθέσεις

Η ελληνική τραπεζική αγορά συνεχίζει να εμφανίζει ισχυρότερη δυναμική από την Ευρωζώνη, με πιστωτική επέκταση 7,2% και έντονη αύξηση καταθέσεων - Ξεχωρίζει η άνοδος των επιχειρηματικών δανείων και εταιρικών καταθέσεων