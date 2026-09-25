ΗΠΑ: Πέθανε ο 76χρονος που είχε τραυματιστεί κατά την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ το 2024 στην Πενσιλβάνια
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ΗΠΑ: Πέθανε ο 76χρονος που είχε τραυματιστεί κατά την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ το 2024 στην Πενσιλβάνια

«Τεράστια απώλεια», έγραψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος

ΗΠΑ: Πέθανε ο 76χρονος που είχε τραυματιστεί κατά την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ το 2024 στην Πενσιλβάνια
Άνδρας 76 ετών, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά από πυρά κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης το 2024 στην πολιτεία Πενσιλβάνια όπου έγινε στόχος απόπειρας δολοφονίας ο Ντόναλντ Τραμπ, απεβίωσε, ανακοίνωσε ο αμερικανός πρόεδρος χθες Πέμπτη.

«Ο Τζιμ Κόπενχεϊβερ, ένας αληθινός αμερικανός πατριώτης, μας άφησε. Τεράστια απώλεια!», ανέφερε ο ογδοντάρης ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social.

Ο Τζιμ Κόπενχεϊβερ, που χτυπήθηκε στο χέρι και στην κοιλιακή χώρα, ήταν ανάμεσα στους συμμετέχοντες που τραυματίστηκαν σοβαρά από τις σφαίρες οπλοφόρου ο οποίος είχε πάρει θέση σε οροφή που επέβλεπε την εκδήλωση στην πόλη Μπάτλερ, στην Πενσιλβάνια, τη 13η Ιουλίου 2024.

Άλλος συμμετέχων, ο Κόρι Κομπέρατορ, πυροσβέστης 50 ετών, είχε βρει τον θάνατο, ενώ ο κ. Τραμπ τραυματίστηκε ελαφρά στο αυτί.

«Αφού τραυματίστηκε καθώς προστάτευε την οικογένειά του, ο Τζιμ έδειξε τεράστια γενναιότητα, συνεχίζοντας να μάχεται, να μάχεται, να μάχεται, διατηρώντας θετικό πνεύμα παρά τα αφάνταστα βάσανά του», πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ, φροντίζοντας να υπενθυμίσει, με τη φράση που επανέλαβε τρεις φορές -με κεφαλαία γράμματα-, την κραυγή του προς τους οπαδούς του καθώς τον απομάκρυναν σωματοφύλακές του.

ΗΠΑ: Πέθανε ο 76χρονος που είχε τραυματιστεί κατά την απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ το 2024 στην Πενσιλβάνια
Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

Ανακοίνωση που μεταδόθηκε από αμερικανικά ΜΜΕ και αποδίδεται στον δικηγόρο της οικογένειας Κόπενχεϊβερ δεν διευκρινίζει την αιτία θανάτου.

Ωστόσο, ο γενικός εισαγγελέας στην Πενσιλβάνια, ο Ντέιβ Σάντεϊ, ανέφερε μέσω X ότι ο 76χρονος πέθανε εξαιτίας επιπλοκών «οφειλόμενων» στον τραυματισμό του από σφαίρα.

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Ο δράστης της επίθεσης, που σύμφωνα με τις αρχές ονομαζόταν Τόμας Μάθιου Κρουξ και ήταν 20 ετών, σκοτώθηκε από ελεύθερο σκοπευτή της υπηρεσίας προστασίας του προέδρου.

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