Αραγτσί: Προτείναμε σχέδιο 7 σημείων στις ΗΠΑ για να ανοίξουν και πάλι τα Στενά του Ορμούζ 
ΚΟΣΜΟΣ
Αμπάς Αραγτσί ΗΠΑ Ιράν Στενά του Ορμούζ

Αραγτσί: Προτείναμε σχέδιο 7 σημείων στις ΗΠΑ για να ανοίξουν και πάλι τα Στενά του Ορμούζ 

Η πρόταση διαβιβάσθηκε στις ΗΠΑ μέσω ενός μεσολαβητή, ανέφεραν οι New York Times και το CNN

Αραγτσί: Προτείναμε σχέδιο 7 σημείων στις ΗΠΑ για να ανοίξουν και πάλι τα Στενά του Ορμούζ 
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Σχέδιο επτά σημείων στις ΗΠΑ προκειμένου να ανοίξουν εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ έχει στείλει το Ιράν όπως δήλωσε σε Αμερικανούς δημοσιογράφους ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Καταθέσαμε ένα σχέδιο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των διαμεσολαβητών, ότι αν ορισμένες προϋποθέσεις εκπληρωθούν, τα στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν στο τέλος της έβδομης ημέρας και θα αρχίσουν και πάλι συνομιλίες», δήλωσε ο Αραγτσί.

Ο Ιρανός υπουργός αρνήθηκε να επεκταθεί όσον αφορά τις προϋποθέσεις, όμως δήλωσε ότι δεν είναι «τίποτε περισσότερο» απ' αυτά στα οποία οι δύο χώρες συμφώνησαν τον Ιούνιο.

Η πρόταση διαβιβάσθηκε στις ΗΠΑ μέσω ενός μεσολαβητή, ανέφεραν οι New York Times και το CNN.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είπε στο CNN ότι έχουν «θετικές και εποικοδομητικές συνομιλίες μέσω των μεσολαβητών».

Αντιπρόσωποι των ΗΠΑ και του Ιράν διεξήγαγαν την Τρίτη συνομιλίες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ήταν οι πρώτες τέτοιες διαπραγματεύσεις σε διάστημα μηνών.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Αραγτσί διαβίβασε τους όρους της Τεχεράνης για να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ. Στους όρους αυτούς περιλαμβάνονται η άμεση άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών ακτών, η αποδέσμευση όλων των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα.
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