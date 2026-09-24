Δείτε βίντεο: Οδηγός αυτοκινήτου στο Τενεσί χάνει τον έλεγχο και καρφώνεται σε σταθμευμένο όχημα σε αυλή σπιτιού
ΚΟΣΜΟΣ
Τροχαίο ΗΠΑ Κάμερα

Δείτε βίντεο: Οδηγός αυτοκινήτου στο Τενεσί χάνει τον έλεγχο και καρφώνεται σε σταθμευμένο όχημα σε αυλή σπιτιού

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, ώστε ένα σταθμευμένο αμάξι που βρισκόταν μπροστά από την κατοικία εκτοξεύτηκε και κατέληξε πάνω στη βεράντα του σπιτιού

Δείτε βίντεο: Οδηγός αυτοκινήτου στο Τενεσί χάνει τον έλεγχο και καρφώνεται σε σταθμευμένο όχημα σε αυλή σπιτιού
Ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας σε κατοικημένη περιοχή στο Μέρφρισμπορο του Τενεσί των ΗΠΑ, όταν ένα αυτοκίνητο που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα έχασε τον έλεγχο σε στροφή και κατέληξε στην αυλή ενός σπιτιού, προκαλώντας μεγάλες ζημιές.

Σύμφωνα με το βίντεο από την κάμερα ασφαλείας της κατοικίας, το όχημα κινείται με μεγάλη ταχύτητα σε έναν δρόμο της περιοχής, πριν βγει από την πορεία του και προσκρούσει στην αυλή του σπιτιού.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, ώστε ένα σταθμευμένο όχημα που βρισκόταν μπροστά από την κατοικία εκτοξεύτηκε και κατέληξε πάνω στη βεράντα του σπιτιού.

Δείτε βίντεο

Car barrels into home on 'dangerous' curve in Murfreesboro


Ο ιδιοκτήτης της κατοικίας εκτίμησε ότι το αυτοκίνητο κινούνταν με ταχύτητα περίπου 70 μιλίων την ώρα, δηλαδή πάνω από 110 χιλιόμετρα την ώρα, τη στιγμή που έχασε τον έλεγχο.

Ο οδηγός τραυματίστηκε από τη σύγκρουση και μεταφέρθηκε για ιατρική περίθαλψη, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών (DUI).

Το περιστατικό έχει προκαλέσει προβληματισμό στην τοπική κοινωνία, καθώς το ατύχημα σημειώθηκε σε κατοικημένη περιοχή, όπου η ανεξέλεγκτη ταχύτητα θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε ακόμη πιο σοβαρές συνέπειες.

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