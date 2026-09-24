Στον Λευκό Οίκο ο Σι Τζινπίνγκ: Μαζί χτίσαμε μια πραγματικά σπουδαία φιλία, λέει ο Τραμπ

Οι δύο ηγέτες, μετά την επίσημη υποδοχή, μετέβησαν στο εσωτερικό του κτιρίου για συνομιλίες - Η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι μεγάλο θέμα στις συζητήσεις μας, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος