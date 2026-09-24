Στον Λευκό Οίκο ο Σι Τζινπίνγκ: Μαζί χτίσαμε μια πραγματικά σπουδαία φιλία, λέει ο Τραμπ
Στον Λευκό Οίκο ο Σι Τζινπίνγκ: Μαζί χτίσαμε μια πραγματικά σπουδαία φιλία, λέει ο Τραμπ
Οι δύο ηγέτες, μετά την επίσημη υποδοχή, μετέβησαν στο εσωτερικό του κτιρίου για συνομιλίες - Η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι μεγάλο θέμα στις συζητήσεις μας, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ με τη σύζυγό του έφτασαν σήμερα Πέμπτη στον Λευκό Οίκο, όπου τον υποδέχτηκε με χειραψία και χαμόγελο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με τη σύζυγό του Μελάνια.
Αμέσως μετά, οι δύο ηγέτες μετέβησαν στο εσωτερικό του κτιρίου για συνομιλίες, 10 και πλέον χρόνια από την προηγούμενη φορά που ο Κινέζος ηγέτης πέρασε το κατώφλι του Λευκού Οίκου.
Ο Τραμπ είπε καταρχάς ότι ο Κινέζος ηγέτης είναι ο πρώτος που έχει πραγματοποιήσει δύο επίσημες επισκέψεις στις ΗΠΑ. «Πολλά έχουν αλλάξει από την τελευταία φορά που ήταν εδώ», είπε.
Πρόσθεσε ότι από την πρώτη κιόλας εκλογή του, το 2016, έχτισε μια «πραγματικά σπουδαία φιλία» με τον Κινέζο ηγέτη, «βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό και τα ζωτικά ενδιαφέροντα των λαών μας».
Απαρίθμησε τα μέρη του κόσμου στα οποία πέρασαν χρόνο μαζί (Γερμανία, Αργεντινή, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Πεκίνο και Παλμ Μπιτς), αλλά, όπως είπε, είναι η πρωτή φορά που συναντιούνται στον Λευκό Οίκο.
Δήλωσε μάλιστα «πολύ περήφανος» για τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, εκθειάζοντας τα «τεράστια βήματα πρόοδου» που έχουν κάνει οι σχέσεις των δύο χωρών.
Κλείνοντας είπε ότι οι Αμερικανοί πεζοναύτες υιοθέτησαν από την Κίνα τη φράση «gung-ho», η οποία, όπως λέει, σημαίνει «συνεργασία» στα κινέζικα.
Στην αντιφώνησή του, ο Σι Τζινπίνγκ εξέφρασε τη χαρά του που έρχεται για επίσημη επίσημη επίσκεψη στις «όμορφες Ηνωμένες Πολιτείες», ευχαριστώντας τον Τραμπ για τη φιλοξενεία.
Αμέσως μετά, οι δύο ηγέτες μετέβησαν στο εσωτερικό του κτιρίου για συνομιλίες, 10 και πλέον χρόνια από την προηγούμενη φορά που ο Κινέζος ηγέτης πέρασε το κατώφλι του Λευκού Οίκου.
Οι δύο ηγέτες θα κάνουν από μία παρέμβαση κατά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο και στο δείπνο, αργότερα την Πέμπτη. Δεν προβλέπεται συνέντευξη Τύπου και δεν θα δεχτούν ερωτήματα.
President Donald J. Trump and First Lady Melania Trump greet Xi Jinping, President of The People’s Republic of China, and Madame Peng Liyuan to the White House for their official state visit. pic.twitter.com/4Nw0NP96Zx— The White House (@WhiteHouse) September 24, 2026
Ο Τραμπ είπε καταρχάς ότι ο Κινέζος ηγέτης είναι ο πρώτος που έχει πραγματοποιήσει δύο επίσημες επισκέψεις στις ΗΠΑ. «Πολλά έχουν αλλάξει από την τελευταία φορά που ήταν εδώ», είπε.
Πρόσθεσε ότι από την πρώτη κιόλας εκλογή του, το 2016, έχτισε μια «πραγματικά σπουδαία φιλία» με τον Κινέζο ηγέτη, «βασισμένη στον αμοιβαίο σεβασμό και τα ζωτικά ενδιαφέροντα των λαών μας».
Απαρίθμησε τα μέρη του κόσμου στα οποία πέρασαν χρόνο μαζί (Γερμανία, Αργεντινή, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Πεκίνο και Παλμ Μπιτς), αλλά, όπως είπε, είναι η πρωτή φορά που συναντιούνται στον Λευκό Οίκο.
Δήλωσε μάλιστα «πολύ περήφανος» για τις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας, εκθειάζοντας τα «τεράστια βήματα πρόοδου» που έχουν κάνει οι σχέσεις των δύο χωρών.
Κλείνοντας είπε ότι οι Αμερικανοί πεζοναύτες υιοθέτησαν από την Κίνα τη φράση «gung-ho», η οποία, όπως λέει, σημαίνει «συνεργασία» στα κινέζικα.
Στην αντιφώνησή του, ο Σι Τζινπίνγκ εξέφρασε τη χαρά του που έρχεται για επίσημη επίσημη επίσκεψη στις «όμορφες Ηνωμένες Πολιτείες», ευχαριστώντας τον Τραμπ για τη φιλοξενεία.
Οι δύο χώρες μας είναι «σπουδαίες με σπουδαίους ανθρώπους», με ιστορική ευθύνη για να προωθήσουν την ανάπτυξη και την πρόοδο της ανθρωπότητας.
Είναι έτοιμος να εργαστεί με τον Τραμπ «για να κατευθύνουμε το μεγάλο πλοίο των κινεζοαμερικανικών σχέσεων προς ένα σταθερό μέλλον».
Εξέφρασε την ελπίδα ότι «οι κινεζικές εταιρείες θα τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης στις ΗΠΑ» και επισήμανε ότι ΗΠΑ και Κίνα έχουν την ευθύνη να αναπτύξουν την Τεχνητή Νοημοσύνη προς όφελος της κοινωνίας, να διασφαλίσουν ότι θα παραμείνει υπό ανθρώπινο έλεγχο και να αποφέρει όφελος στους ανθρώπους.
«Η Κίνα και οι ΗΠΑ είναι διαφορετικές, αλλά μέσω ενός ειλικρινούς, σε βάθος και συνεχούς διαλόγου, οι δύο χώρες μας μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα η μία την άλλη και να οικοδομήσουν αμοιβαία εμπιστοσύνη», λέει ο Κινέζος ηγέτης.
«Πρέπει να συνεργαζόμαστε με ειλικρίνεια», είπε, χαρακτηρίζοντας τα συμφέροντα των δύο χωρών «βαθιά αλληλένδετα».
Υπάρχει άφθονος χώρος για συνεργασία, προσθέτει.
Αν και η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών «μπορεί να μην λύσει κάθε πρόβλημα στον κόσμο», χωρίς αυτήν θα ήταν δύσκολο να επιλυθούν πολλά από τα παγκόσμια προβλήματα, λέει ο Σι.
Ενδιαφέρουσα, τέλος, είναι και η χωροταξία των καθήμενων μπροστά στους ηγέτες. Στην πρώτη σειρά κάθονται ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του Ούσα Βανς, η κόρη του Τραμπ Ιβάνκα Τραμπ και η κόρη της Αραμπέλα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.
Η τεχνητή νοημοσύνη -ή υπερνοημοσύνη όπως την αποκαλεί ο ίδιος- θα αποτελέσει «σημαντικό θέμα συζήτησης».
«Θέλω να την αφήσω ακριβώς εκεί όπου βρίσκεται. Αυτή είναι και η θέση της Κίνας. Το προστατευτικό μας “φράγμα” είναι το υπουργείο Δικαιοσύνης!», έγραψε.
Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αναδειχθούν νικητές στον αγώνα ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης, ενώ δηλώσει κατηγορηματικά αντίθετος με την εισαγωγή νέων κανονιστικών πλαισίων.
Είναι έτοιμος να εργαστεί με τον Τραμπ «για να κατευθύνουμε το μεγάλο πλοίο των κινεζοαμερικανικών σχέσεων προς ένα σταθερό μέλλον».
Εξέφρασε την ελπίδα ότι «οι κινεζικές εταιρείες θα τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης στις ΗΠΑ» και επισήμανε ότι ΗΠΑ και Κίνα έχουν την ευθύνη να αναπτύξουν την Τεχνητή Νοημοσύνη προς όφελος της κοινωνίας, να διασφαλίσουν ότι θα παραμείνει υπό ανθρώπινο έλεγχο και να αποφέρει όφελος στους ανθρώπους.
«Η Κίνα και οι ΗΠΑ είναι διαφορετικές, αλλά μέσω ενός ειλικρινούς, σε βάθος και συνεχούς διαλόγου, οι δύο χώρες μας μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα η μία την άλλη και να οικοδομήσουν αμοιβαία εμπιστοσύνη», λέει ο Κινέζος ηγέτης.
«Πρέπει να συνεργαζόμαστε με ειλικρίνεια», είπε, χαρακτηρίζοντας τα συμφέροντα των δύο χωρών «βαθιά αλληλένδετα».
Υπάρχει άφθονος χώρος για συνεργασία, προσθέτει.
Αν και η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών «μπορεί να μην λύσει κάθε πρόβλημα στον κόσμο», χωρίς αυτήν θα ήταν δύσκολο να επιλυθούν πολλά από τα παγκόσμια προβλήματα, λέει ο Σι.
Ενδιαφέρουσα, τέλος, είναι και η χωροταξία των καθήμενων μπροστά στους ηγέτες. Στην πρώτη σειρά κάθονται ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και η σύζυγός του Ούσα Βανς, η κόρη του Τραμπ Ιβάνκα Τραμπ και η κόρη της Αραμπέλα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.
Τραμπ: «Θέμα μας η υπερνοημοσύνη»Λίγο πριν από τη συνάντηση ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του στο Truth Social προϊδέασε για τα θέματα που θα συζητούσαν.
Η τεχνητή νοημοσύνη -ή υπερνοημοσύνη όπως την αποκαλεί ο ίδιος- θα αποτελέσει «σημαντικό θέμα συζήτησης».
«Θέλω να την αφήσω ακριβώς εκεί όπου βρίσκεται. Αυτή είναι και η θέση της Κίνας. Το προστατευτικό μας “φράγμα” είναι το υπουργείο Δικαιοσύνης!», έγραψε.
Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι οι ΗΠΑ πρέπει να αναδειχθούν νικητές στον αγώνα ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης, ενώ δηλώσει κατηγορηματικά αντίθετος με την εισαγωγή νέων κανονιστικών πλαισίων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα