«Όταν ακούω το τραγούδι μας κλαίω»: Η σπάνια εξομολόγηση της συζύγου του Μίκαελ Σουμάχερ

Η Κορίνα Σουμάχερ μίλησε για τις αναμνήσεις τους, τη σχέση τους και τις δύσκολες στιγμές που ακολούθησαν μετά το ατύχημα θρύλου της Formula 1, στο νέο ντοκιμαντέρ του Netflix αφιερωμένο στην καριέρα του Γερμανού πρωταθλητή





Η ταινία «Schumacher '94: The Birth of a Legend», διάρκειας 105 λεπτών, είναι αφιερωμένη στην εμβληματική σεζόν του 1994, όταν ο Γερμανός οδηγός κατέκτησε το πρώτο από τα επτά παγκόσμια πρωταθλήματα της καριέρας του.







Η Κορίνα Σουμάχερ παραμένει μέχρι σήμερα δίπλα στον σύζυγό της και έχει αναλάβει την κύρια φροντίδα του, με τη βοήθεια ομάδας νοσηλευτών και θεραπευτών που βρίσκονται κοντά του όλο το 24ωρο. Παράλληλα, έχει επιλέξει να προστατεύσει αυστηρά την ιδιωτικότητά του, αποφεύγοντας δημόσιες τοποθετήσεις για την κατάσταση της υγείας του.



Η παρουσία της στο νέο ντοκιμαντέρ αποτελεί μία από τις ελάχιστες φορές που έχει μιλήσει δημόσια μετά το ατύχημα, μετά και τη συμμετοχή της στην παραγωγή του Netflix «Schumacher» το 2021.



Δείτε τρέιλερ για το επερχόμενο ντοκιμαντέρ «Schumacher '94 - The Birth of a Legend»:





«Αυτό ήταν το τραγούδι μας» Η Κορίνα αναφέρθηκε στα πρώτα χρόνια της σχέσης τους και αποκάλυψε ότι το τραγούδι «Rush Rush» της Πόλα Αμπντούλ είχε ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι.



Κλείσιμο κλαίω μόνη μου» είπε χαρακτηριστικά.



Παράλληλα, θυμήθηκε την πρώτη αντίδραση της μητέρας της στη σχέση της με τον Σουμάχερ, καθώς αρχικά δεν είχε θετική άποψη για τον νεαρό οδηγό.



«Η μητέρα μου ήταν εντελώς αντίθετη. Ο Μίκαελ ήταν πάντα στην πίστα με τα καρτ και πάντα έβγαζε άλλους εκτός» ανέφερε, περιγράφοντας με χιούμορ τις αντιδράσεις της μητέρας της.



Οι αναμνήσεις από την εποχή της Formula 1 Η σύζυγος του Σουμάχερ μίλησε ακόμη για περιστατικά από την εποχή που ο Γερμανός οδηγός δεχόταν χιλιάδες γράμματα από θαυμαστές. Όπως αποκάλυψε, μία νεαρή θαυμάστρια με το όνομα Γιούτα τού έστελνε μαζί με την αλληλογραφία και εσώρουχα.



Η σύζυγος του Μίκαελ Σουμάχερ , Κορίνα, μίλησε για τη ζωή της μετά το σοβαρό ατύχημα του θρύλου της Formula 1 στο σκι, τον Δεκέμβριο του 2013, σε ένα νέο ντοκιμαντέρ του Netflix.Η ταινία «Schumacher '94: The Birth of a Legend», διάρκειας 105 λεπτών, είναι αφιερωμένη στην εμβληματική σεζόν του 1994, όταν ο Γερμανός οδηγός κατέκτησε το πρώτο από τα επτά παγκόσμια πρωταθλήματα της καριέρας του.Στο ντοκιμαντέρ παρουσιάζονται επίσης στιγμές από τη σχέση του Μίκαελ και της Κορίνα, από τη γνωριμία τους στις αρχές της δεκαετίας του 1990 μέχρι τη δύσκολη περίοδο που ακολούθησε το ατύχημα της 29ης Δεκεμβρίου 2013 στις γαλλικές Άλπεις, σύμφωνα με την Daily Mail.Η Κορίνα Σουμάχερ παραμένει μέχρι σήμερα δίπλα στον σύζυγό της και έχει αναλάβει την κύρια φροντίδα του, με τη βοήθεια ομάδας νοσηλευτών και θεραπευτών που βρίσκονται κοντά τουΠαράλληλα, έχει επιλέξει να προστατεύσει αυστηρά την ιδιωτικότητά του, αποφεύγοντας δημόσιες τοποθετήσεις για την κατάσταση της υγείας του.Η παρουσία της στο νέο ντοκιμαντέρ αποτελεί μία από τις ελάχιστες φορές που έχει μιλήσει δημόσια μετά το ατύχημα, μετά και τη συμμετοχή της στην παραγωγή του Netflix «Schumacher» το 2021.Η Κορίνα αναφέρθηκε στα πρώτα χρόνια της σχέσης τους και αποκάλυψε ότι το τραγούδι «Rush Rush» της Πόλα Αμπντούλ είχε ιδιαίτερη σημασία για το ζευγάρι.«Αυτό ήταν το τραγούδι μας τότε. Όταν το ακούω σήμερα και είμαι στο αυτοκίνητο,» είπε χαρακτηριστικά.Παράλληλα, θυμήθηκε την πρώτη αντίδραση της μητέρας της στη σχέση της με τον Σουμάχερ, καθώς αρχικά δεν είχε θετική άποψη για τον νεαρό οδηγό.«Η μητέρα μου ήταν εντελώςΟ Μίκαελ ήταν πάντα στην πίστα με τα καρτ και πάντα έβγαζε άλλους εκτός» ανέφερε, περιγράφοντας με χιούμορ τις αντιδράσεις της μητέρας της.Η σύζυγος του Σουμάχερ μίλησε ακόμη για περιστατικά από την εποχή που ο Γερμανός οδηγός δεχόταν χιλιάδες γράμματα από θαυμαστές. Όπως αποκάλυψε, μία νεαρή θαυμάστρια με το όνομα Γιούτα τού έστελνε μαζί με την αλληλογραφία και εσώρουχα.

Στο ντοκιμαντέρ δεν γίνεται αναφορά στη σημερινή κατάσταση της υγείας του Μίκαελ Σουμάχερ, ωστόσο η Κορίνα εμφανίζεται συγκινημένη όταν μιλά για τη χρονιά του 1994 και τις μεγάλες επιτυχίες του.



«Η καρδιά μου χτυπά για εκείνον όταν κερδίζει. Και όταν χάνει. Η καρδιά μου είναι πάντα εκεί» λέει. «Όταν είσαι με κάποιον που ανυπομονείς να δεις κάθε μέρα, είναι υπέροχο».



Από το ατύχημα στο Μεριμπέλ της Γαλλίας, όπου υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι, η οικογένεια Σουμάχερ έχει επιλέξει να κρατήσει μακριά από τη δημοσιότητα κάθε πληροφορία για την πορεία της αποκατάστασής του.



Σε ντοκιμαντέρ του 2021, η Κορίνα είχε δηλώσει πως ο Μίκαελ «είναι εδώ, διαφορετικός, αλλά είναι εδώ», υπογραμμίζοντας πως η οικογένεια συνεχίζει να κάνει ό,τι μπορεί για να τον στηρίζει. «Ο Μίκαελ πάντα μας προστάτευε και τώρα εμείς προστατεύουμε τον Μίκαελ», είχε αναφέρει.