Η Ρωσία «εκτιμά πραγματικά» την πρόσκληση των ΗΠΑ για την G20, λέει το Κρεμλίνο: Δεν έχει αποφασίσει αν θα μεταβεί ο Πούτιν
Η Ρωσία «εκτιμά πραγματικά» την πρόσκληση των ΗΠΑ για την G20, λέει το Κρεμλίνο: Δεν έχει αποφασίσει αν θα μεταβεί ο Πούτιν
Είναι πρόωρο να μιλήσουμε γι' αυτό αυτή τη στιγμή, δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση, τόνισε ο Πεσκόφ
Η Ρωσία εκτιμά την πρόσκληση των Ηνωμένων Πολιτειών προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της G20 που θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι, σύμφωνα με το Κρεμλίνο.
«Πράγματι εκτιμούμε αυτή την πρόσκληση και της αποδίδουμε μεγάλη σημασία» ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ σχολιάζοντας την πρόσκληση προς τον Ρώσο πρόεδρο.
Ωστόσο, η Μόσχα ξεκαθάρισε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για το αν ο Πούτιν θα μεταβεί στις ΗΠΑ, ούτε για το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου.
«Είναι πρόωρο να μιλήσουμε γι' αυτό αυτή τη στιγμή. Δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση» δήλωσε το Κρεμλίνο.
Παράλληλα, η ρωσική πλευρά υπογράμμισε ότι η Μόσχα σκοπεύει να συνεχίσει να συμμετέχει στις εργασίες της G20 και σε όλα τα διεθνή φόρουμ που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ομάδας.
«Το θέμα θα εξεταστεί και στη συνέχεια θα ληφθεί η κατάλληλη απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, η Ρωσία προτίθεται να συνεχίσει τη συμμετοχή της στις εργασίες της G20 και σε όλα τα φόρουμ που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα της», ανέφερε το Κρεμλίνο.
«Πράγματι εκτιμούμε αυτή την πρόσκληση και της αποδίδουμε μεγάλη σημασία» ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ σχολιάζοντας την πρόσκληση προς τον Ρώσο πρόεδρο.
Ωστόσο, η Μόσχα ξεκαθάρισε ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για το αν ο Πούτιν θα μεταβεί στις ΗΠΑ, ούτε για το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου.
«Είναι πρόωρο να μιλήσουμε γι' αυτό αυτή τη στιγμή. Δεν έχει ληφθεί ακόμη καμία απόφαση» δήλωσε το Κρεμλίνο.
Παράλληλα, η ρωσική πλευρά υπογράμμισε ότι η Μόσχα σκοπεύει να συνεχίσει να συμμετέχει στις εργασίες της G20 και σε όλα τα διεθνή φόρουμ που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ομάδας.
«Το θέμα θα εξεταστεί και στη συνέχεια θα ληφθεί η κατάλληλη απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, η Ρωσία προτίθεται να συνεχίσει τη συμμετοχή της στις εργασίες της G20 και σε όλα τα φόρουμ που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα της», ανέφερε το Κρεμλίνο.
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