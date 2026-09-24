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Οι Σέρβοι αποθεώνουν τον Γιόβιτς: «Βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα»
Οι Σέρβοι αποθεώνουν τον Γιόβιτς: «Βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα»
Αφιέρωμα στον επιθετικό της ΑΕΚ έκανε το «Novosti» με αφορμή την αποψινή αναμέτρηση της εθνικής Σερβίας με αντίπαλο την Ελλάδα
Στις 21:45 η εθνική Ελλάδας θα κληθεί να αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Σερβία στο πλαίσιο της League A του UEFA Nations League. Με αφορμή την αποψινή αναμέτρηση οι Σέρβοι έκαναν ειδική αναφορά στον Λούκα Γιόβιτς.
Ο επιθετικός της ΑΕΚ έχει ξεκινήσει δυναμικά τη φετινή σεζόν, κάτι που δεν έχει περάσει απαρατήρητο από τους συμπατριώτες του, οι οποίοι αποθέωσαν τις έως τώρα εμφανίσεις του.
Ο έμπειρος φορ βρίσκεται στις κλήσεις της Σερβίας, καθώς ο Ντούσαν Βλάχοβιτς τέθηκε εκτός, λόγω του τραυματισμού που αντιμετωπίζει στον οπίσθιο μηριαίο. Στο πλαίσιο αυτό το σέρβικο Μέσο «Novosti» αποθέωσε τον Γιόβιτς, γράφοντας, μεταξύ άλλων, πως βρίσκεται σε περίοδο εξαιρετικής φόρμας.
Το άρθρο αναφέρει: «Το μεγαλύτερο πλήγμα για την εθνική ομάδα είναι η απουσία του επιθετικού της Μπεσίκτας, Ντούσαν Βλάχοβιτς, ο οποίος αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την αποστολή λόγω τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο. Ο Παούνοβιτς αναγκάστηκε να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του, με τον Λούκα Γιόβιτς να αναλαμβάνει τον ρόλο του σέντερ φορ. Ο Γιόβιτς διανύει περίοδο εξαιρετικής φόρμας, έχοντας επιδείξει μεγάλη αποτελεσματικότητα με τη φανέλα της ΑΕΚ εδώ και μήνες, και αναμένεται να αξιοποιήσει την εξοικείωσή του με τον σημερινό αντίπαλο για να διασπάσει την αμυντική του γραμμή».
Ο επιθετικός της ΑΕΚ έχει ξεκινήσει δυναμικά τη φετινή σεζόν, κάτι που δεν έχει περάσει απαρατήρητο από τους συμπατριώτες του, οι οποίοι αποθέωσαν τις έως τώρα εμφανίσεις του.
Ο έμπειρος φορ βρίσκεται στις κλήσεις της Σερβίας, καθώς ο Ντούσαν Βλάχοβιτς τέθηκε εκτός, λόγω του τραυματισμού που αντιμετωπίζει στον οπίσθιο μηριαίο. Στο πλαίσιο αυτό το σέρβικο Μέσο «Novosti» αποθέωσε τον Γιόβιτς, γράφοντας, μεταξύ άλλων, πως βρίσκεται σε περίοδο εξαιρετικής φόρμας.
Το άρθρο αναφέρει: «Το μεγαλύτερο πλήγμα για την εθνική ομάδα είναι η απουσία του επιθετικού της Μπεσίκτας, Ντούσαν Βλάχοβιτς, ο οποίος αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την αποστολή λόγω τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο. Ο Παούνοβιτς αναγκάστηκε να αναπροσαρμόσει τα πλάνα του, με τον Λούκα Γιόβιτς να αναλαμβάνει τον ρόλο του σέντερ φορ. Ο Γιόβιτς διανύει περίοδο εξαιρετικής φόρμας, έχοντας επιδείξει μεγάλη αποτελεσματικότητα με τη φανέλα της ΑΕΚ εδώ και μήνες, και αναμένεται να αξιοποιήσει την εξοικείωσή του με τον σημερινό αντίπαλο για να διασπάσει την αμυντική του γραμμή».
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