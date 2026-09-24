Σι Τζινπίνγκ: «Η Κίνα και οι ΗΠΑ πρέπει να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι»

Ο Κινέζος πρόεδρος ξεκίνησε τριήμερη επίσκεψη στις ΗΠΑ με εντυπωσιακή υποδοχή από τον Ντόναλντ Τραμπ και παράταση της εμπορικής ανακωχής





«Οι δύο χώρες μας θα έπρεπε να είναι εταίροι μάλλον παρά αντίπαλοι», δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, υπογραμμίζοντας ότι οι δύο λαοί έχουν επωφεληθεί εδώ και χρόνια από τις φιλικές ανταλλαγές και ότι τα συμφέροντα των δύο χωρών είναι στενά συνδεδεμένα.







Υποδοχή με στρατιωτικές τιμές στη βάση Άντριους Το αεροσκάφος της Air China που μετέφερε τον Σι Τζινπίνγκ προσγειώθηκε στη βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον, περίπου στις 00:40 ώρα Ελλάδας.



Εκεί είχε στηθεί μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή τελετή υποδοχής, με άγημα 21 ανδρών, κόκκινο χαλί, κανονιοβολισμούς και ανάκρουση των εθνικών ύμνων των δύο χωρών από μπάντα της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας.







Τα δύο ζευγάρια περπάτησαν μαζί στον κόκκινο διάδρομο, ενώ η τελετή περιλάμβανε και εντυπωσιακή στρατιωτική παρουσία, με υπέρπτηση αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων σχηματισμός βομβαρδιστικών B-1 και μαχητικών F-22.



Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες αναχώρησαν ξεχωριστά.



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Στο επίκεντρο η εμπορική αποκλιμάκωση Οι Τραμπ και Σι αναμένεται να συναντηθούν εκ νέου στον Λευκό Οίκο, όπου έχει προγραμματιστεί νέα επίσημη τελετή υποδοχής με στρατιωτικές τιμές.



Ωστόσο, ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της επίσκεψης φαίνεται πως έχει ήδη επιτευχθεί, καθώς Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφώνησαν στην παράταση της εμπορικής ανακωχής.



Μήνυμα συνεργασίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες έστειλε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ , λίγες ώρες μετά την άφιξή του στην Ουάσιγκτον και την προσωπική υποδοχή του από τον Ντόναλντ Τραμπ στη βάση Άντριους με στρατιωτικές τιμές.«Οι δύο χώρες μας θα έπρεπε να είναι εταίροι μάλλον παρά αντίπαλοι», δήλωσε ο Σι Τζινπίνγκ, σύμφωνα με τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, υπογραμμίζοντας ότι οι δύο λαοί έχουν επωφεληθεί εδώ και χρόνια από τις φιλικές ανταλλαγές και ότι τα συμφέροντα των δύο χωρών είναι στενά συνδεδεμένα.Η δήλωση του Κινέζου ηγέτη έγινε λίγο μετά την έναρξη της τριήμερης επίσκεψής του στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονου ανταγωνισμού μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, αλλά και προσπάθειας διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας.Το αεροσκάφος της Air China που μετέφερε τον Σι Τζινπίνγκ προσγειώθηκε στη βάση Άντριους, κοντά στην Ουάσιγκτον, περίπου στις 00:40 ώρα Ελλάδας.Εκεί είχε στηθεί μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή τελετή υποδοχής, με άγημα 21 ανδρών, κόκκινο χαλί, κανονιοβολισμούς και ανάκρουση των εθνικών ύμνων των δύο χωρών από μπάντα της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας.Ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, υποδέχθηκε προσωπικά τον Κινέζο πρόεδρο, ο οποίος συνοδευόταν από τη σύζυγό του Πενγκ Λιγιουάν.Τα δύο ζευγάρια περπάτησαν μαζί στον κόκκινο διάδρομο, ενώ η τελετή περιλάμβανε και εντυπωσιακή στρατιωτική παρουσία, με υπέρπτηση αεροσκαφών, μεταξύ των οποίων σχηματισμός βομβαρδιστικών B-1 και μαχητικών F-22.Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες αναχώρησαν ξεχωριστά.Οι Τραμπ και Σι αναμένεται να συναντηθούν εκ νέου στον Λευκό Οίκο, όπου έχει προγραμματιστεί νέα επίσημη τελετή υποδοχής με στρατιωτικές τιμές.Ωστόσο, ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα της επίσκεψης φαίνεται πως έχει ήδη επιτευχθεί, καθώς Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφώνησαν στην παράταση της εμπορικής ανακωχής.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ανακοίνωσε ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να παρατείνουν την οικονομική αποκλιμάκωση, η οποία επρόκειτο να λήξει στις 10 Νοεμβρίου, ώστε να υπάρξει περισσότερος χρόνος για περαιτέρω διαπραγματεύσεις.



«Συμφωνήσαμε σήμερα να παρατείνουμε την οικονομική αποκλιμάκωση ανάμεσα στις δύο χώρες μας, ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο οικονομικό επίπεδο», δήλωσε ο Μπέσεντ στο Fox News.



Η νέα ημερομηνία λήξης της εμπορικής ανακωχής ορίστηκε για τις 10 Ιανουαρίου 2027.