Τραπεζική ρελάνς στο Χρηματιστήριο: Εβγαλε αντίδραση όταν απειλήθηκαν οι 2.600 μονάδες
Τραπεζική ρελάνς στο Χρηματιστήριο: Εβγαλε αντίδραση όταν απειλήθηκαν οι 2.600 μονάδες
Περιορίστηκαν δραστικά οι απώλειες για τον Γενικό Δείκτη, ο οποίος υποχώρησε κατά 0,33% ενώ έφτασε να χάνει έως και 1,75% - Οι τραπεζικές μετοχές «έσβησαν» την ισχυρή ενδοσυνεδριακή τους πτώση - Εντυπωσιακή επαναφορά για την Alpha Bank - Πιέσεις σε ΔΕΗ, Jumbo και ΑΔΜΗΕ - Ράλι με μεγάλα πακέτα για τον ΔΑΑ και την Bally's Intralot - Goldman Sachs: Ανεβάζει τις τιμές στόχους για HelleniQ Energy και Motor Oil
Συνεδρίαση έντονων μεταβολών έλαβε σήμερα χώρα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το οποίο έκλεισε σε πτωτικό έδαφος για τρίτη συνεχόμενη μέρα. Στο πρώτο μισό των συναλλαγών οι πωλητές είχαν επιταχύνει, με αποτέλεσμα να απειληθεί το κρίσιμο όριο στήριξης των 2.600 μονάδων με πτώση έως και 1,75%. Ωστόσο, οι απώλειες περιορίστηκαν δραστικά με πρωταγωνίστριες τις τράπεζες, οι οποίες «έσβησαν» την ισχυρή ενδοσυνεδριακή πτώση τους και έκλεισαν με θετικό πρόσημο.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (24/9) ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 8,84 μονάδες ή -0,33% και έκλεισε στις 2.642,23 μονάδες. Σε περίπου 49 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.604,71 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.653,22 μονάδες. Πτώση -1,31% σημειώνει το ΧΑ εντός του Σεπτεμβρίου, με άλλες τέσσερις συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Σε +24,59% διαμορφώνεται η φετινή απόδοση.
Εντυπωσιακή ήταν η ρελάνς των τραπεζικών μετοχών, με την Alpha Bank να ξεχωρίζει καθώς κατέγραψε ισχυρή άνοδο, ενώ νωρίτερα είχε ηγηθεί των απωλειών στον κλάδο. Έντονες πιέσεις δέχθηκαν η ΔΕΗ, η Jumbo και ο ΑΔΜΗΕ. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) σημείωσε «άλμα» το οποίο συνοδεύθηκε από τέσσερα πακέτα συνολικής αξίας 9,33 εκατ. ευρώ. Στο ίδιο μήκος κύματος, η Bally’s Intralot έκανε ράλι, με πακέτα αξίας 4,29 εκατ. ευρώ να αλλάζουν «χέρια» στη μετοχή.
Στις αγορές ομολόγων και στην πορεία των τιμών πετρελαίου παραμένει στραμμένο το βλέμμα των επενδυτών, καθώς η νέα άνοδος των κρατικών αποδόσεων επαναφέρει τις ανησυχίες και επιβαρύνει το διεθνές κλίμα. Οι αναλυτές αξιολογούν, παράλληλα, τα εταιρικά αποτελέσματα και τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις των εισηγμένων, αναζητώντας επιμέρους ευκαιρίες μέσα σε ένα πιο επιφυλακτικό περιβάλλον.
Το αμερικανικό 10ετές κινείται πάνω από το επίπεδο του 5%, εξέλιξη που ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανή διατήρηση μιας πιο αυστηρής στάσης από τη Federal Reserve και περιορίζει τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου στις αγορές. Η άνοδος του κόστους δανεισμού ασκεί πιέσεις στις μετοχές, γεγονός που αποτυπώνεται με τις απώλειες τόσο στις ευρωπαϊκές αγορές όσο και στη Wall Street. Το Brent διατηρείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αυξάνοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.
Παρά τις πιέσεις, τα αποτελέσματα εξαμήνου και οι νέες εταιρικές προβλέψεις μπορούν να λειτουργήσουν ως αντίβαρο, καθώς οδηγούν σε επιλεκτικές τοποθετήσεις σε μετοχές με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη. Τα οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου ανακοίνωσαν η Jumbo, η ΕΥΔΑΠ και η Dimand πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, ενώ ακολουθούν η Aktor και η ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Την Παρασκευή (25/9) σειρά έχουν ο ΟΛΘ, η ΕΥΑΘ, η Trastor ΑΕΕΑΠ, η Alpha Real Estate Services, η Flexopack, η Βιοκαρπέτ, η Εβροφάρμα, η Interlife και η Frigoglass.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Πέμπτης (24/9) ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά 8,84 μονάδες ή -0,33% και έκλεισε στις 2.642,23 μονάδες. Σε περίπου 49 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με χαμηλό ημέρας τις 2.604,71 μονάδες και υψηλό ημέρας τις 2.653,22 μονάδες. Πτώση -1,31% σημειώνει το ΧΑ εντός του Σεπτεμβρίου, με άλλες τέσσερις συνεδριάσεις να απομένουν για να ολοκληρωθεί ο μήνας. Σε +24,59% διαμορφώνεται η φετινή απόδοση.
Εντυπωσιακή ήταν η ρελάνς των τραπεζικών μετοχών, με την Alpha Bank να ξεχωρίζει καθώς κατέγραψε ισχυρή άνοδο, ενώ νωρίτερα είχε ηγηθεί των απωλειών στον κλάδο. Έντονες πιέσεις δέχθηκαν η ΔΕΗ, η Jumbo και ο ΑΔΜΗΕ. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ) σημείωσε «άλμα» το οποίο συνοδεύθηκε από τέσσερα πακέτα συνολικής αξίας 9,33 εκατ. ευρώ. Στο ίδιο μήκος κύματος, η Bally’s Intralot έκανε ράλι, με πακέτα αξίας 4,29 εκατ. ευρώ να αλλάζουν «χέρια» στη μετοχή.
Στις αγορές ομολόγων και στην πορεία των τιμών πετρελαίου παραμένει στραμμένο το βλέμμα των επενδυτών, καθώς η νέα άνοδος των κρατικών αποδόσεων επαναφέρει τις ανησυχίες και επιβαρύνει το διεθνές κλίμα. Οι αναλυτές αξιολογούν, παράλληλα, τα εταιρικά αποτελέσματα και τις επικαιροποιημένες εκτιμήσεις των εισηγμένων, αναζητώντας επιμέρους ευκαιρίες μέσα σε ένα πιο επιφυλακτικό περιβάλλον.
Στο επίκεντρο τα εταιρικά μεγέθη
Το αμερικανικό 10ετές κινείται πάνω από το επίπεδο του 5%, εξέλιξη που ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανή διατήρηση μιας πιο αυστηρής στάσης από τη Federal Reserve και περιορίζει τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου στις αγορές. Η άνοδος του κόστους δανεισμού ασκεί πιέσεις στις μετοχές, γεγονός που αποτυπώνεται με τις απώλειες τόσο στις ευρωπαϊκές αγορές όσο και στη Wall Street. Το Brent διατηρείται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αυξάνοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό.
Παρά τις πιέσεις, τα αποτελέσματα εξαμήνου και οι νέες εταιρικές προβλέψεις μπορούν να λειτουργήσουν ως αντίβαρο, καθώς οδηγούν σε επιλεκτικές τοποθετήσεις σε μετοχές με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη. Τα οικονομικά αποτελέσματα α’ εξαμήνου ανακοίνωσαν η Jumbo, η ΕΥΔΑΠ και η Dimand πριν την έναρξη των σημερινών συναλλαγών, ενώ ακολουθούν η Aktor και η ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Την Παρασκευή (25/9) σειρά έχουν ο ΟΛΘ, η ΕΥΑΘ, η Trastor ΑΕΕΑΠ, η Alpha Real Estate Services, η Flexopack, η Βιοκαρπέτ, η Εβροφάρμα, η Interlife και η Frigoglass.
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