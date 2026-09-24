Τραπεζική ρελάνς στο Χρηματιστήριο: Εβγαλε αντίδραση όταν απειλήθηκαν οι 2.600 μονάδες

Περιορίστηκαν δραστικά οι απώλειες για τον Γενικό Δείκτη, ο οποίος υποχώρησε κατά 0,33% ενώ έφτασε να χάνει έως και 1,75% - Οι τραπεζικές μετοχές «έσβησαν» την ισχυρή ενδοσυνεδριακή τους πτώση - Εντυπωσιακή επαναφορά για την Alpha Bank - Πιέσεις σε ΔΕΗ, Jumbo και ΑΔΜΗΕ - Ράλι με μεγάλα πακέτα για τον ΔΑΑ και την Bally's Intralot - Goldman Sachs: Ανεβάζει τις τιμές στόχους για HelleniQ Energy και Motor Oil