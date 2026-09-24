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Εμπαπέ: Ήμουν κοντά στο να παίξω στη Λίβερπουλ, ήταν η αγαπημένη ομάδα της μητέρας μου, βίντεο
Εμπαπέ: Ήμουν κοντά στο να παίξω στη Λίβερπουλ, ήταν η αγαπημένη ομάδα της μητέρας μου, βίντεο
Ο Κιλιάν Εμπαπέ αποκάλυψε σε συνέντευξή του, πως έφτασε κοντά στη Λίβερπουλ, λόγω της μεγάλης επιθυμίας της μητέρας του
Μία από τις μεταγραφές που τελικά δεν έγιναν, αλλά θα μπορούσαν να είχαν αλλάξει την ιστορία του ποδοσφαίρου, αφορά τον Κιλιάν Εμπαπέ και τη Λίβερπουλ.
Ο Γάλλος σούπερ σταρ αποκάλυψε πως, σε ηλικία μόλις 18 ετών, είχε βρεθεί αρκετά κοντά στη μετακίνησή του στους «Reds». Εκείνη την περίοδο αγωνιζόταν στη Μονακό και είχε ήδη αρχίσει να δείχνει πως πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με ξεχωριστές δυνατότητες.
Ο ίδιος ο Εμπαπέ έχει παραδεχθεί ότι η προοπτική της Λίβερπουλ ήταν πραγματική. Ακόμη περισσότερο, αποκάλυψε πως η μητέρα του έβλεπε με πολύ θετικό μάτι μία πιθανή μετακόμιση στην Αγγλία.
Η επίσκεψη που άφησε εντυπώσεις
Η οικογένεια του Εμπαπέ είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το περιβάλλον της Λίβερπουλ. Η μητέρα του βρέθηκε στο Άνφιλντ και παρακολούθησε αγώνα, έχοντας έτσι μία πρώτη εικόνα από την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι της ομάδας.
Η εμπειρία φαίνεται πως την κέρδισε. Η ιστορία, η ατμόσφαιρα του γηπέδου και η αίσθηση οικογένειας που αποπνέει ο σύλλογος την έκαναν να θεωρεί τη Λίβερπουλ έναν ιδανικό προορισμό για τον γιο της.
Από την πλευρά του, ο Κλοπ είχε καταβάλει σημαντική προσπάθεια για να πείσει τον νεαρό τότε Εμπαπέ και την οικογένειά του. Η Λίβερπουλ είχε φτάσει μέχρι και στην επιλογή ιδιωτικής πτήσης, προκειμένου οι συζητήσεις να πραγματοποιηθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή διακριτικότητα.
Η επιλογή της Παρί Σεν Ζερμέν
Παρά το ενδιαφέρον της Λίβερπουλ, ο Εμπαπέ τελικά αποφάσισε να παραμείνει στη Γαλλία. Η Παρί Σεν Ζερμέν αποτέλεσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και εκεί ο νεαρός επιθετικός εξελίχθηκε σταδιακά σε έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον κόσμο.
Η επιλογή αυτή αποδείχθηκε καθοριστική για την πορεία του. Στο Παρίσι παρέμεινε για αρκετά χρόνια, κατέκτησε τίτλους, σημείωσε εκατοντάδες γκολ και έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου.
Το 2024 ήρθε το επόμενο μεγάλο βήμα, με τον Εμπαπέ να μετακομίζει στη Ρεάλ Μαδρίτης και να ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ήδη εντυπωσιακή καριέρα του.
Ένα διαφορετικό ποδοσφαιρικό σενάριο
Η ιστορία, ωστόσο, αφήνει ένα μεγάλο «αν». Ο Εμπαπέ στη Λίβερπουλ από τα 18 του, υπό τις οδηγίες του Κλοπ, θα αποτελούσε ένα εντελώς διαφορετικό κεφάλαιο τόσο για τον ίδιο όσο και για τον αγγλικό σύλλογο.
Ο Γάλλος σούπερ σταρ αποκάλυψε πως, σε ηλικία μόλις 18 ετών, είχε βρεθεί αρκετά κοντά στη μετακίνησή του στους «Reds». Εκείνη την περίοδο αγωνιζόταν στη Μονακό και είχε ήδη αρχίσει να δείχνει πως πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με ξεχωριστές δυνατότητες.
Η Λίβερπουλ, με τον Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο, είχε αντιληφθεί από νωρίς το ταλέντο του και επιχείρησε να τον κάνει δικό της. Μάλιστα, οι άνθρωποι του αγγλικού συλλόγου είχαν κινηθεί με ιδιαίτερη διακριτικότητα, θέλοντας να κρατήσουν τις επαφές μακριά από τη δημοσιότητα.
Kylian Mbappe explains he was “close” to signing for Liverpool in this interview with @TheAthleticFC pic.twitter.com/FnTNMdHff9— AS (@Anfield_Sector) September 22, 2026
Ο ίδιος ο Εμπαπέ έχει παραδεχθεί ότι η προοπτική της Λίβερπουλ ήταν πραγματική. Ακόμη περισσότερο, αποκάλυψε πως η μητέρα του έβλεπε με πολύ θετικό μάτι μία πιθανή μετακόμιση στην Αγγλία.
Η επίσκεψη που άφησε εντυπώσεις
Η οικογένεια του Εμπαπέ είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το περιβάλλον της Λίβερπουλ. Η μητέρα του βρέθηκε στο Άνφιλντ και παρακολούθησε αγώνα, έχοντας έτσι μία πρώτη εικόνα από την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι της ομάδας.
Η εμπειρία φαίνεται πως την κέρδισε. Η ιστορία, η ατμόσφαιρα του γηπέδου και η αίσθηση οικογένειας που αποπνέει ο σύλλογος την έκαναν να θεωρεί τη Λίβερπουλ έναν ιδανικό προορισμό για τον γιο της.
Από την πλευρά του, ο Κλοπ είχε καταβάλει σημαντική προσπάθεια για να πείσει τον νεαρό τότε Εμπαπέ και την οικογένειά του. Η Λίβερπουλ είχε φτάσει μέχρι και στην επιλογή ιδιωτικής πτήσης, προκειμένου οι συζητήσεις να πραγματοποιηθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή διακριτικότητα.
Η επιλογή της Παρί Σεν Ζερμέν
Παρά το ενδιαφέρον της Λίβερπουλ, ο Εμπαπέ τελικά αποφάσισε να παραμείνει στη Γαλλία. Η Παρί Σεν Ζερμέν αποτέλεσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και εκεί ο νεαρός επιθετικός εξελίχθηκε σταδιακά σε έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές στον κόσμο.
Η επιλογή αυτή αποδείχθηκε καθοριστική για την πορεία του. Στο Παρίσι παρέμεινε για αρκετά χρόνια, κατέκτησε τίτλους, σημείωσε εκατοντάδες γκολ και έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου.
Το 2024 ήρθε το επόμενο μεγάλο βήμα, με τον Εμπαπέ να μετακομίζει στη Ρεάλ Μαδρίτης και να ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ήδη εντυπωσιακή καριέρα του.
Ένα διαφορετικό ποδοσφαιρικό σενάριο
Η ιστορία, ωστόσο, αφήνει ένα μεγάλο «αν». Ο Εμπαπέ στη Λίβερπουλ από τα 18 του, υπό τις οδηγίες του Κλοπ, θα αποτελούσε ένα εντελώς διαφορετικό κεφάλαιο τόσο για τον ίδιο όσο και για τον αγγλικό σύλλογο.
Τελικά, οι δρόμοι τους δεν συναντήθηκαν ποτέ αγωνιστικά. Η Λίβερπουλ συνέχισε τη δική της πορεία και ο Εμπαπέ έγραψε τη δική του ιστορία στη Γαλλία πριν φτάσει στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Μιλώντας στο «Athletic» ο Εμπαπέ δήλωσε: «Ήμουν κοντά στο να πάω στη Λίβερπουλ. Ήταν ο αγαπημένος προορισμός της μητέρας μου. Ήθελε να πάω εκεί. Ερωτεύτηκε το γήπεδο. Μου έλεγε ότι είναι ένας τεράστιος σύλλογος, με οικογενειακό κλίμα, με εξαιρετικούς ανθρώπους. Ήθελε να με φανταστεί να παίζω εκεί».
Μιλώντας στο «Athletic» ο Εμπαπέ δήλωσε: «Ήμουν κοντά στο να πάω στη Λίβερπουλ. Ήταν ο αγαπημένος προορισμός της μητέρας μου. Ήθελε να πάω εκεί. Ερωτεύτηκε το γήπεδο. Μου έλεγε ότι είναι ένας τεράστιος σύλλογος, με οικογενειακό κλίμα, με εξαιρετικούς ανθρώπους. Ήθελε να με φανταστεί να παίζω εκεί».
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