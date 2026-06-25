Μετά από 82 χρόνια αντικείμενα Ελλήνων αιχμαλώτων των Ναζί αποδόθηκαν στους συγγενείς τους

Η εκδήλωση διοργανώθηκε σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών - Έλληνες μαθητές εργάστηκαν υπό την καθοδήγηση των δασκάλων τους προκειμένου να εντοπίσουν τις οικογένειες, οι οποίες παρέλαβαν τα αντικείμενα των προγόνων τους