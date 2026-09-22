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Μακρόν μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Συζητήσαμε για Ερυθρά Θάλασσα και για την στήριξη στην Ουκρανία
Μακρόν μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Συζητήσαμε για Ερυθρά Θάλασσα και για την στήριξη στην Ουκρανία
Οι δύο ηγέτες είχαν «πολύ εποικοδομητική» συζήτηση στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗ
«Πολύ εποικοδομητική» χαρακτήρισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν τη συζήτηση που είχε με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, με επίκεντρο την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Η συνάντηση των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο περιθώριο της εβδομάδας υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου συζητήθηκαν ζητήματα διεθνούς ασφάλειας και οι επόμενες κινήσεις απέναντι στις εξελίξεις σε κρίσιμες περιοχές.
Η περιοχή έχει βρεθεί στο επίκεντρο αυξημένων εντάσεων το τελευταίο διάστημα, λόγω των επιθέσεων και των απειλών που επηρεάζουν τη ναυσιπλοΐα και τις ενεργειακές υποδομές.
Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι με τον Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν την ανάγκη για ταχύτερη και ισχυρότερη υποστήριξη προς την Ουκρανία.
Όπως ανέφερε, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη παροχής βοήθειας στους «Ουκρανούς φίλους μας» όσον αφορά «τους πυραύλους αναχαίτισης», προκειμένου να ενισχυθούν οι δυνατότητες αεράμυνας της χώρας.
Η συνάντηση των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο περιθώριο της εβδομάδας υψηλού επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου συζητήθηκαν ζητήματα διεθνούς ασφάλειας και οι επόμενες κινήσεις απέναντι στις εξελίξεις σε κρίσιμες περιοχές.
Στο επίκεντρο η ασφάλεια στην Ερυθρά ΘάλασσαΜετά τη συνάντηση, ο Εμανουέλ Μακρόν ανέφερε σε δημοσιογράφους ότι οι δύο πλευρές συζήτησαν τρόπους για τη διαμόρφωση «καλύτερων» συνθηκών ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας.
Η περιοχή έχει βρεθεί στο επίκεντρο αυξημένων εντάσεων το τελευταίο διάστημα, λόγω των επιθέσεων και των απειλών που επηρεάζουν τη ναυσιπλοΐα και τις ενεργειακές υποδομές.
Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι με τον Ντόναλντ Τραμπ συζήτησαν την ανάγκη για ταχύτερη και ισχυρότερη υποστήριξη προς την Ουκρανία.
Όπως ανέφερε, ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη παροχής βοήθειας στους «Ουκρανούς φίλους μας» όσον αφορά «τους πυραύλους αναχαίτισης», προκειμένου να ενισχυθούν οι δυνατότητες αεράμυνας της χώρας.
Dès mon arrivée à New York, j’ai rencontré le président Donald Trump.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 22, 2026
Nous avons décidé d’agir ensemble pour résorber les tensions sur les marchés de l’énergie, en protégeant les infrastructures critiques au Moyen-Orient et la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz.… pic.twitter.com/1B3WyPWGH0
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