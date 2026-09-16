Η Ρωσία σημάδεψε δύο φορές το ουκρανικό προεδρικό αεροσκάφος με drones όταν βρισκόταν στη Μολδαβία, καταγγέλλει ο Ζελένσκι

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι ρωσικά drones εμφανίστηκαν δύο φορές ενώ ταξίδευε μέσω Μολδαβίας – Δηλώνει έτοιμος για άνευ όρων κατάπαυση του πυρός στη σημερινή γραμμή του μετώπου και ακόμη και για συνάντηση με τον Πούτιν

Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε και κατά την επιστροφή του στην Ουκρανία.



Σε συνέντευξή του στο CBS News, ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η παρουσία του αεροσκάφους του ήταν ο λόγος για τη ρωσική δραστηριότητα στον εναέριο χώρο της Μολδαβίας. «Στη Μολδαβία βρισκόταν το προεδρικό μου αεροσκάφος και γι' αυτό επιτέθηκαν στη Μολδαβία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν είναι βέβαιος πως στόχος ήταν προσωπικά ο ίδιος κι αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η Μόσχα να επιχείρησε να τον εκφοβίσει.











Kyiv Independent υποστήριξε ότι το drone πέρασε σε πολύ μικρή απόσταση από το αεροσκάφος του Ζελένσκι, την ώρα που εκείνο απογειωνόταν από τη Μολδαβία με προορισμό τη Νορβηγία. NRK ότι το αεροσκάφος του Ουκρανού προέδρου «παραλίγο να χτυπηθεί» από drone.



Ο Ζελένσκι αποκάλυψε τώρα ότι το περιστατικό δεν ήταν το μοναδικό. Όπως είπε, κατά την επιστροφή του στην Ουκρανία μέσω Κισινάου, ένα ή δύο drones εισήλθαν ξανά στον εναέριο χώρο της Μολδαβίας. «Δεν το δημοσιοποιήσαμε. Όμως όταν επιστρέφαμε στην πατρίδα, ξανά μέσω Κισινάου, έκαναν το ίδιο. Δεν τους εμπιστεύομαι. Πιστεύω ότι γνώριζαν», δήλωσε στο CBS.



«Ο Πούτιν δεν θέλει μερικά χιλιόμετρα – Θέλει την Ουκρανία» Σε άλλο σημείο της συνέντευξης στο αμερικανικό μέσο, ο Ζελένσκι εμφανίστηκε ανοιχτός σε κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της σημερινής γραμμής του μετώπου, υπό την προϋπόθεση ότι και η Ρωσία θα σταματούσε τις εχθροπραξίες χωρίς προαπαιτούμενα και η διαδικασία θα περνούσε στη διπλωματία.



«Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό», είπε, υποστηρίζοντας ότι μια άνευ όρων εκεχειρία θα μπορούσε να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης για διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση διεθνών εταίρων.



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«Δεν υπάρχει win-win σε αυτόν τον πόλεμο», είπε, σημειώνοντας ότι από τη στιγμή που υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες έπαψε να είναι δυνατό ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Κατά τον ίδιο, η σημαντικότερη «νίκη» δεν θα είναι να μπορέσει μία από τις δύο χώρες να ισχυριστεί ότι επικράτησε, αλλά να τελειώσει ο πόλεμος και να σωθούν ανθρώπινες ζωές.



Στο επίκεντρο των δηλώσεών του βρέθηκε και το ζήτημα των εδαφών, το οποίο παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο στις προσπάθειες για ειρηνευτική συμφωνία.



Ο Ζελένσκι απέρριψε την εκτίμηση ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν θα μπορούσε να ικανοποιηθεί με την παραχώρηση συγκεκριμένων ουκρανικών περιοχών. Όπως υποστήριξε, το πρόβλημα δεν αφορά «μερικά χιλιόμετρα» γης. «Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης του Πούτιν», είπε και συνέχισε: «Έχει ήδη τη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο και χρειάζεται μερικά χιλιόμετρα; Χρειάζεται την Ουκρανία. Θέλει η Ουκρανία να είναι μέρος της Ρωσίας».



Κατά τον Ουκρανό πρόεδρο, αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το Κίεβο θεωρεί ότι μια απλή εδαφική παραχώρηση δεν θα μπορούσε από μόνη της να εξασφαλίσει μόνιμη ειρήνη. Η Ουκρανία, είπε, χρειάζεται αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας που θα εμποδίζουν τη Ρωσία να επαναλάβει στο μέλλον την προσπάθεια κατάληψης της χώρας.



Την πεποίθηση ότι η Ρωσία έστειλε σκόπιμα drones στη Μολδαβία την ώρα που το προεδρικό αεροσκάφος του βρισκόταν στη χώρα εξέφρασε ουποστηρίζοντας ότι αντίστοιχο περιστατικό σημειώθηκε και κατά την επιστροφή του στην Ουκρανία.Σε συνέντευξή του στο, ο Ουκρανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η παρουσία του αεροσκάφους του ήταν ο λόγος για τη ρωσική δραστηριότητα στον εναέριο χώρο της Μολδαβίας. «Στη Μολδαβία βρισκόταν το προεδρικό μου αεροσκάφος και γι' αυτό επιτέθηκαν στη Μολδαβία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν είναι βέβαιος πως στόχος ήταν προσωπικά ο ίδιος κι αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο η Μόσχα να επιχείρησε να τον εκφοβίσει.Οι ισχυρισμοί του Ζελένσκι έρχονται λίγες ημέρες μετά το περιστατικό της 8ης Σεπτεμβρίου, όταν drone τύπου Shahed παραβίασε τον εναέριο χώρο της Μολδαβίας και στη συνέχεια της Ρουμανίας. Το υπουργείο Άμυνας της Μολδαβίας είχε επιβεβαιώσει την παραβίαση, χωρίς πάντως να συνδέσει επισήμως το drone με την πτήση του Ουκρανού προέδρου.Πηγή που μίλησε στουποστήριξε ότι το drone πέρασε σε πολύ μικρή απόσταση από το αεροσκάφος του, την ώρα που εκείνο απογειωνόταν από τη Μολδαβία με προορισμό τη Νορβηγία. Ο Νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στέρε είχε επίσης δηλώσει στοότι το αεροσκάφος του Ουκρανού προέδρου «παραλίγο να χτυπηθεί» από drone.Ο Ζελένσκι αποκάλυψε τώρα ότι το περιστατικό δεν ήταν το μοναδικό. Όπως είπε, κατά την επιστροφή του στην Ουκρανία μέσω Κισινάου, ένα ή δύο drones εισήλθαν ξανά στον εναέριο χώρο της Μολδαβίας. «Δεν το δημοσιοποιήσαμε. Όμως όταν επιστρέφαμε στην πατρίδα, ξανά μέσω Κισινάου, έκαναν το ίδιο. Δεν τους εμπιστεύομαι. Πιστεύω ότι γνώριζαν», δήλωσε στοΣε άλλο σημείο της συνέντευξης στο αμερικανικό μέσο, ο Ζελένσκι εμφανίστηκε ανοιχτός σε κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της σημερινής γραμμής του μετώπου, υπό την προϋπόθεση ότι και η Ρωσία θα σταματούσε τις εχθροπραξίες χωρίς προαπαιτούμενα και η διαδικασία θα περνούσε στη διπλωματία.«Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό», είπε, υποστηρίζοντας ότι μια άνευ όρων εκεχειρία θα μπορούσε να αποτελέσει το σημείο εκκίνησης για διαπραγματεύσεις με τη μεσολάβηση διεθνών εταίρων.Ο Ουκρανός πρόεδρος απέρριψε, ωστόσο, την ιδέα ότι μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία από την οποία τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία θα μπορούσαν να εμφανιστούν ως «κερδισμένες».«Δεν υπάρχει win-win σε αυτόν τον πόλεμο», είπε, σημειώνοντας ότι από τη στιγμή που υπήρξαν ανθρώπινες απώλειες έπαψε να είναι δυνατό ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Κατά τον ίδιο, η σημαντικότερη «νίκη» δεν θα είναι να μπορέσει μία από τις δύο χώρες να ισχυριστεί ότι επικράτησε, αλλά να τελειώσει ο πόλεμος και να σωθούν ανθρώπινες ζωές.Στο επίκεντρο των δηλώσεών του βρέθηκε και το ζήτημα των εδαφών, το οποίο παραμένει το μεγαλύτερο εμπόδιο στις προσπάθειες για ειρηνευτική συμφωνία.Ο Ζελένσκι απέρριψε την εκτίμηση ότι οθα μπορούσε να ικανοποιηθεί με την παραχώρηση συγκεκριμένων ουκρανικών περιοχών. Όπως υποστήριξε, το πρόβλημα δεν αφορά «μερικά χιλιόμετρα» γης. «Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης του Πούτιν», είπε και συνέχισε: «Έχει ήδη τη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο και χρειάζεται μερικά χιλιόμετρα; Χρειάζεται την Ουκρανία. Θέλει η Ουκρανία να είναι μέρος της Ρωσίας».Κατά τον Ουκρανό πρόεδρο, αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο το Κίεβο θεωρεί ότι μια απλή εδαφική παραχώρηση δεν θα μπορούσε από μόνη της να εξασφαλίσει μόνιμη ειρήνη. Η Ουκρανία, είπε, χρειάζεται αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας που θα εμποδίζουν τη Ρωσία να επαναλάβει στο μέλλον την προσπάθεια κατάληψης της χώρας.

Έτοιμος ακόμη και να καθίσει απέναντι στον Πούτιν Ο Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι θα ήταν διατεθειμένος να συναντηθεί προσωπικά με τον Ρώσο πρόεδρο, εφόσον μια τέτοια συνάντηση μπορούσε να φέρει πιο κοντά το τέλος του πολέμου.



Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι δεν πρόκειται για κάτι που επιθυμεί προσωπικά. «Καλύτερα να περνούσα αυτόν τον χρόνο με την οικογένειά μου», είπε, χαρακτηρίζοντας τον Πούτιν «εχθρό». είπε, προσθέτοντας όμως ότι ακόμη και μια συνάντηση με έναν εχθρό μπορεί να έχει νόημα εάν οδηγεί σε πραγματική πρόοδο προς την ειρήνη.



Ο Ουκρανός πρόεδρος εμφανίστηκε επίσης θετικός για το γεγονός ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στιβ Ουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ επισκέφθηκαν τελικά το Κίεβο, έπειτα από επανειλημμένες επαφές τους με τη Μόσχα. Όπως είπε, ορισμένες από τις αμερικανικές προτάσεις παραμένουν εμπιστευτικές όσο εξετάζονται από τις δύο πλευρές.



Η εκεχειρία στην ενέργεια που παραμένει στα χαρτιά Παράλληλα, ο Ζελένσκι αμφισβήτησε ότι βρίσκεται ήδη σε ισχύ η εκεχειρία για τις ενεργειακές υποδομές, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στις 14 Σεπτεμβρίου.







Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε υποστηρίξει ότι Ρωσία και Ουκρανία συμφώνησαν να σταματήσουν τα πλήγματα στις ενεργειακές εγκαταστάσεις η μία της άλλης. Το Κίεβο, ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη συμφωνία και ζήτησε εγγυήσεις ότι η Μόσχα είναι πραγματικά διατεθειμένη να τηρήσει μια τέτοια εκεχειρία.



Ο Ζελένσκι τόνισε ότι ο Πούτιν δεν ανταποκρίνεται σε κινήσεις που εκλαμβάνει ως αδυναμία. «Ο Πούτιν δεν σέβεται, δεν βλέπει και δεν πρόκειται καν να σκεφτεί πώς θα διαπραγματευτεί με αδύναμους ανθρώπους. Γι' αυτό απαντάμε. Εμείς δεν επιτιθέμεθα ποτέ πρώτοι», είπε.