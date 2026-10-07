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Η Πορτογαλία κατέγραψε τον θερμότερο Σεπτέμβριο που έχει ποτέ καταγραφεί στη χώρα
Η Πορτογαλία κατέγραψε τον θερμότερο Σεπτέμβριο που έχει ποτέ καταγραφεί στη χώρα
«Ο Σεπτέμβριος του 2026 ήταν εξαιρετικά θερμός και ξηρός» στο ηπειρωτικό τμήμα της Πορτογαλίας εξήγησε το πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας (IPMA)
Η Πορτογαλία κατέγραψε τον θερμότερο Σεπτέμβριο από την έναρξη των μετρήσεων, το 1931, αναφορικά τόσο με τις μέσες όσο και μέγιστες θερμοκρασίες, ανακοίνωσε σήμερα η πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία.
«Ο Σεπτέμβριος του 2026 ήταν εξαιρετικά θερμός και ξηρός» στο ηπειρωτικό τμήμα της Πορτογαλίας, το οποίο επλήγη τον περασμένο μήνα από δύο κύματα ζέστης, το δεύτερο εκ των οποίων διήρκησε μεταξύ έξι και δέκα ημερών, ανάλογα με τις περιοχές, εξήγησε σε ένα δελτίο Τύπου το πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας (IPMA).
«Η μέση θερμοκρασία του αέρα ήταν 23,41 βαθμοί Κελσίου, παρουσιάζοντας απόκλιση +2,91°C σε σχέση με την περίοδο αναφοράς 1991-2020, γεγονός που καθιστά τον φετινό Σεπτέμβριο τον θερμότερο από το 1931», διευκρίνισε η μετεωρολογική υπηρεσία.
«Η μέγιστη θερμοκρασία του αέρα ανήλθε σε 31,03 βαθμούς Κελσίου, ήτοι περίπου 4,21 βαθμοί Κελσίου πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και είναι επίσης η υψηλότερη της ιστορικής σειράς», συμπλήρωσε η ΙPMA.
Σχετικά με τις βροχοπτώσεις, ο μήνας Σεπτέμβριος ήταν ο 5ος ξηρότερος από το 2000.
«Ο Σεπτέμβριος του 2026 ήταν εξαιρετικά θερμός και ξηρός» στο ηπειρωτικό τμήμα της Πορτογαλίας, το οποίο επλήγη τον περασμένο μήνα από δύο κύματα ζέστης, το δεύτερο εκ των οποίων διήρκησε μεταξύ έξι και δέκα ημερών, ανάλογα με τις περιοχές, εξήγησε σε ένα δελτίο Τύπου το πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας (IPMA).
«Η μέση θερμοκρασία του αέρα ήταν 23,41 βαθμοί Κελσίου, παρουσιάζοντας απόκλιση +2,91°C σε σχέση με την περίοδο αναφοράς 1991-2020, γεγονός που καθιστά τον φετινό Σεπτέμβριο τον θερμότερο από το 1931», διευκρίνισε η μετεωρολογική υπηρεσία.
«Η μέγιστη θερμοκρασία του αέρα ανήλθε σε 31,03 βαθμούς Κελσίου, ήτοι περίπου 4,21 βαθμοί Κελσίου πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και είναι επίσης η υψηλότερη της ιστορικής σειράς», συμπλήρωσε η ΙPMA.
Σχετικά με τις βροχοπτώσεις, ο μήνας Σεπτέμβριος ήταν ο 5ος ξηρότερος από το 2000.
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