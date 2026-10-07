Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Συλλήψεις από τους «αδιάφθορους» για λαθρεμπόριο καυσίμων στη Νάξο
Συλλήψεις από τους «αδιάφθορους» για λαθρεμπόριο καυσίμων στη Νάξο
Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να βρίσκεται και ιδιοκτήτης σκαφών που δραστηριοποιείται στο νησί
Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στη Νάξο για υπόθεση που φέρεται να αφορά λαθρεμπόριο καυσίμων.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο πλαίσιο της επιχείρησης έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να βρίσκεται και ιδιοκτήτης σκαφών που δραστηριοποιείται στο νησί.
Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.
Η υπόθεση αναμένεται να έχει συνέχεια, καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερες πληροφορίες από τις αρμόδιες Αρχές.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο πλαίσιο της επιχείρησης έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να βρίσκεται και ιδιοκτήτης σκαφών που δραστηριοποιείται στο νησί.
Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.
Η υπόθεση αναμένεται να έχει συνέχεια, καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερες πληροφορίες από τις αρμόδιες Αρχές.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα