Συλλήψεις από τους «αδιάφθορους» για λαθρεμπόριο καυσίμων στη Νάξο
ΕΛΛΑΔΑ
Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Λαθρεμπόριο καυσίμων Νάξος

Συλλήψεις από τους «αδιάφθορους» για λαθρεμπόριο καυσίμων στη Νάξο

Μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να βρίσκεται και ιδιοκτήτης σκαφών που δραστηριοποιείται στο νησί

Συλλήψεις από τους «αδιάφθορους» για λαθρεμπόριο καυσίμων στη Νάξο
Σε εξέλιξη είναι έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στη Νάξο για υπόθεση που φέρεται να αφορά λαθρεμπόριο καυσίμων.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο πλαίσιο της επιχείρησης έχουν ήδη πραγματοποιηθεί συλλήψεις, ενώ μεταξύ των συλληφθέντων φέρεται να βρίσκεται και ιδιοκτήτης σκαφών που δραστηριοποιείται στο νησί.

Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

Η υπόθεση αναμένεται να έχει συνέχεια, καθώς η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερες πληροφορίες από τις αρμόδιες Αρχές.

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