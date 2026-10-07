Τρίμηνα έντοκα: Αυξήθηκε στο 2,38% η απόδοση – Αντλήθηκαν 500 εκατ. ευρώ
Τρίμηνα έντοκα: Αυξήθηκε στο 2,38% η απόδοση – Αντλήθηκαν 500 εκατ. ευρώ
Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,061 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,65 φορές
Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 400 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,38%, έχοντας αυξηθεί σε σχέση με την απόδοση 2,22% στην προηγούμενη δημοπρασία (29 Ιουλίου).
Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,061 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,65 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ, με το Ελληνικό Δημόσιο να αντλεί συνολικά 500 εκατ. ευρώ.
Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.
Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,38%, έχοντας αυξηθεί σε σχέση με την απόδοση 2,22% στην προηγούμενη δημοπρασία (29 Ιουλίου).
Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,061 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,65 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ, με το Ελληνικό Δημόσιο να αντλεί συνολικά 500 εκατ. ευρώ.
Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.
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