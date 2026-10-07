Τρίμηνα έντοκα: Αυξήθηκε στο 2,38% η απόδοση – Αντλήθηκαν 500 εκατ. ευρώ
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ΟΔΔΗΧ Έντοκα Γραμμάτια

Τρίμηνα έντοκα: Αυξήθηκε στο 2,38% η απόδοση – Αντλήθηκαν 500 εκατ. ευρώ

Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1,061 δισ. ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,65 φορές

Τρίμηνα έντοκα: Αυξήθηκε στο 2,38% η απόδοση – Αντλήθηκαν 500 εκατ. ευρώ
Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 400 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, η απόδοση διαμο­ρφώ­θηκε στο 2,38%, έχοντας αυξηθεί σε σχέση με την απόδοση 2,22% στην προηγούμενη δημοπρασία (29 Ιουλίου).

Υποβλήθηκαν συνολι­κές προ­­­σφο­ρές ύψους 1,061 δισ. ευρώ, που υπερκά­λυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,65 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βα­σικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, κα­­θώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατ. ευρώ, με το Ελληνικό Δημόσιο να αντλεί συνολικά 500 εκατ. ευρώ.
Τρίμηνα έντοκα: Αυξήθηκε στο 2,38% η απόδοση – Αντλήθηκαν 500 εκατ. ευρώ

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026. Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.
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