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Αναβλήθηκε η συζήτηση για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων στο Ελεγκτικό Συνέδριο
Αναβλήθηκε η συζήτηση για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων στο Ελεγκτικό Συνέδριο
Η συζήτηση θα συνεχιστεί στις 4 Νοεμβρίου
Η συζήτηση στην μείζονα διευρυμένη Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον τρόπο υπολογισμού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) που αφορά 450.000 απόμαχους της εργασίας, αναβλήθηκε για δεύτερη φορά, για την 4η Νοεμβρίου 2026, μετά από μια δικονομική διαδικασία που οδήγησε τα μέλη του δικαστηρίου να κατέβουν δυο φορές από την έδρα για να διασκεφθούν.
Ειδικότερα, ήταν να συζητηθεί σήμερα το μεσημέρι στην μείζονα Ολομέλεια υπό την πρόεδρο της Σωτηρία Ντούνη και γενικό επίτροπο επικρατείας τον Γεώργιο Βοΐλη, με την διαδικασία της πρότυπης δίκης, μετά από αναβολή (περασμένου Ιουνίου), η αίτηση του πρώην προέδρου του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου Νίκου Αγγελέρα, για τον τρόπο υπολογισμού της
Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.
Κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας ο κ. Αγγελάρας, ζήτησε από το δικαστήριο να παρασταθεί ο ίδιος και να αναπτύξει εν συντομία τη θέση του, όπως είχε κάνει και τον περασμένο Ιούνιο, που αναβλήθηκε η υπόθεση μετά από αίτημα του Δημοσίου.
Το δικαστήριο διέκοψε και αποσύρθηκε σε διάσκεψη προκειμένου να εξετάσει το αίτημα του κ. Αγγελάρα. Με παρεμπίπτουσα απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία, το αίτημα απορρίφθηκε και η κυρία Ντούνη, είπε ότι ο κ. Αγγελάρας μπορεί να παρασταθεί στο δικαστήριο, να ορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο, αλλά δεν μπορεί ο ίδιος να αναπτύξει τις θέσεις του.
Στην συνέχεια ο πρώην πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπέβαλε αίτημα αναβολής και τα μέλη της Ολομέλειας αποσύρθηκαν και πάλι σε διάσκεψη. Αφού επέστρεψαν στην έδρα, ανακοίνωσαν ότι η συζήτηση της υπόθεσης αναβάλλεται για 4 Νοεμβρίου.
Η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στην μείζονα Ολομέλεια ως πιλοτική δίκη από το 4ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, λόγω μείζονος σπουδαιότητας. Αρχικά προσδιορίστηκε να συζητηθεί το περασμένο Ιούνιο, αλλά μετά από αίτημα του Δημοσίου, αναβλήθηκε για σήμερα, όπου και πάλι αναβλήθηκε.
Με την αίτηση που έχει κατατεθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, πλέον της αμφισβήτηση του τρόπου υπολογισμού της ΕΑΣ, ζητείται μεταξύ των άλλων, η επιστροφή κάθε διαφοράς που προκύπτει από τον μη κλιμακωτό υπολογισμό της κράτησης και η διακοπή της παραγραφής, όπως και τη διατήρηση των σχετικών αξιώσεων.
Ειδικότερα, ήταν να συζητηθεί σήμερα το μεσημέρι στην μείζονα Ολομέλεια υπό την πρόεδρο της Σωτηρία Ντούνη και γενικό επίτροπο επικρατείας τον Γεώργιο Βοΐλη, με την διαδικασία της πρότυπης δίκης, μετά από αναβολή (περασμένου Ιουνίου), η αίτηση του πρώην προέδρου του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου Νίκου Αγγελέρα, για τον τρόπο υπολογισμού της
Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.
Κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας ο κ. Αγγελάρας, ζήτησε από το δικαστήριο να παρασταθεί ο ίδιος και να αναπτύξει εν συντομία τη θέση του, όπως είχε κάνει και τον περασμένο Ιούνιο, που αναβλήθηκε η υπόθεση μετά από αίτημα του Δημοσίου.
Το δικαστήριο διέκοψε και αποσύρθηκε σε διάσκεψη προκειμένου να εξετάσει το αίτημα του κ. Αγγελάρα. Με παρεμπίπτουσα απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία, το αίτημα απορρίφθηκε και η κυρία Ντούνη, είπε ότι ο κ. Αγγελάρας μπορεί να παρασταθεί στο δικαστήριο, να ορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο, αλλά δεν μπορεί ο ίδιος να αναπτύξει τις θέσεις του.
Στην συνέχεια ο πρώην πρόεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου υπέβαλε αίτημα αναβολής και τα μέλη της Ολομέλειας αποσύρθηκαν και πάλι σε διάσκεψη. Αφού επέστρεψαν στην έδρα, ανακοίνωσαν ότι η συζήτηση της υπόθεσης αναβάλλεται για 4 Νοεμβρίου.
Η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στην μείζονα Ολομέλεια ως πιλοτική δίκη από το 4ο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, λόγω μείζονος σπουδαιότητας. Αρχικά προσδιορίστηκε να συζητηθεί το περασμένο Ιούνιο, αλλά μετά από αίτημα του Δημοσίου, αναβλήθηκε για σήμερα, όπου και πάλι αναβλήθηκε.
Με την αίτηση που έχει κατατεθεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο, πλέον της αμφισβήτηση του τρόπου υπολογισμού της ΕΑΣ, ζητείται μεταξύ των άλλων, η επιστροφή κάθε διαφοράς που προκύπτει από τον μη κλιμακωτό υπολογισμό της κράτησης και η διακοπή της παραγραφής, όπως και τη διατήρηση των σχετικών αξιώσεων.
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