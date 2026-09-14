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Μαύρη Θάλασσα: Επίθεση με drones σε ρωσικό bulk carrier, τρεις ναυτικοί τραυματίες
Μαύρη Θάλασσα: Επίθεση με drones σε ρωσικό bulk carrier, τρεις ναυτικοί τραυματίες
Το «Matros Koshka» χτυπήθηκε ενώ βρισκόταν στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ – Φωτιά και ζημιές στη γέφυρα και στους χώρους ενδιαίτησης
Τρεις ναυτικοί τραυματίστηκαν από επίθεση με drones εναντίον ρωσικού φορτηγού πλοίου στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ, σε ένα ακόμη περιστατικό που καταδεικνύει την αυξανόμενη έκθεση της εμπορικής ναυτιλίας στις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα.
Σύμφωνα με ενημέρωση ασφαλείας της EOS Marine, το bulk carrier «Matros Koshka», και ρωσική σημαία, φέρεται να επλήγη στις 12 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ βρισκόταν ελλιμενισμένο στο Νοβοροσίσκ της Ρωσίας.
Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές στην υπερκατασκευή του πλοίου και ειδικότερα στη γέφυρα ναυσιπλοΐας, στους χώρους ενδιαίτησης και στις καμπίνες του πληρώματος. Εκδηλώθηκε επίσης πυρκαγιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο με τη συνδρομή των λιμενικών αρχών.
Τρία μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Στην ενημέρωση δεν παρέχονται περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.
Μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου, το «Matros Koshka» παρέμενε ακινητοποιημένο στο λιμάνι, εν αναμονή της ολοκλήρωσης της επιθεώρησης των ζημιών και της έκδοσης νεότερων οδηγιών. Η EOS Marine αξιολογεί την αξιοπιστία των πληροφοριών για το περιστατικό ως υψηλή.
Μετά το νέο πλήγμα, συστήνεται στα πλοία που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή να διατηρούν επί 24ώρου βάσεως αυξημένη οπτική επιτήρηση και παρακολούθηση μέσω ραντάρ. Παράλληλα, οι χώροι ενδιαίτησης πρέπει να προστατεύονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες κατευθυντήριες οδηγίες, ενώ οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα θα πρέπει να αναφέρεται άμεσα στις αρμόδιες αρχές ναυτικής ασφάλειας.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην παρακολούθηση των τοπικών συστημάτων προειδοποίησης για εναέριες απειλές, καθώς ο κίνδυνος επιθέσεων με drones περιπλάνησης ή πυραύλους παραμένει αυξημένος στην περιοχή.
Σύμφωνα με ενημέρωση ασφαλείας της EOS Marine, το bulk carrier «Matros Koshka», και ρωσική σημαία, φέρεται να επλήγη στις 12 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ βρισκόταν ελλιμενισμένο στο Νοβοροσίσκ της Ρωσίας.
Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές στην υπερκατασκευή του πλοίου και ειδικότερα στη γέφυρα ναυσιπλοΐας, στους χώρους ενδιαίτησης και στις καμπίνες του πληρώματος. Εκδηλώθηκε επίσης πυρκαγιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο με τη συνδρομή των λιμενικών αρχών.
Τρία μέλη του πληρώματος τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Στην ενημέρωση δεν παρέχονται περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.
Μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου, το «Matros Koshka» παρέμενε ακινητοποιημένο στο λιμάνι, εν αναμονή της ολοκλήρωσης της επιθεώρησης των ζημιών και της έκδοσης νεότερων οδηγιών. Η EOS Marine αξιολογεί την αξιοπιστία των πληροφοριών για το περιστατικό ως υψηλή.
Μετά το νέο πλήγμα, συστήνεται στα πλοία που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή να διατηρούν επί 24ώρου βάσεως αυξημένη οπτική επιτήρηση και παρακολούθηση μέσω ραντάρ. Παράλληλα, οι χώροι ενδιαίτησης πρέπει να προστατεύονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες κατευθυντήριες οδηγίες, ενώ οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα θα πρέπει να αναφέρεται άμεσα στις αρμόδιες αρχές ναυτικής ασφάλειας.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην παρακολούθηση των τοπικών συστημάτων προειδοποίησης για εναέριες απειλές, καθώς ο κίνδυνος επιθέσεων με drones περιπλάνησης ή πυραύλους παραμένει αυξημένος στην περιοχή.
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