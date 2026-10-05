Νέες αποστολές της NASA στη Σελήνη, ένα κρυφό γιγάντιο σπήλαιο μπορεί να είναι το «κλειδί» για μελλοντικό εποικισμό

Πρόκειται για το Marius Hills, έναν υπόγειο γεωλογικό σχηματισμό που θα μπορούσε να προσφέρει φυσική προστασία από την ακτινοβολία, τις ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές και τις μικρομετεωριτικές προσκρούσεις





Όπως αναφέρει η εταιρεία Moonimports, που δραστηριοποιείται στην κατασκευή εξοπλισμού για διαστημικές αποστολές, πρόκειται για τις LEMS-SP, GIMLI και DISCO, οι οποίες θα επικεντρωθούν σε τρία διαφορετικά αλλά αλληλοσυμπληρούμενα πεδία: τις συνθήκες στον νότιο πόλο της Σελήνης, τη γεωλογική δομή του Marius Hills, έναν γιγάντιο ηφαιστειακό σπήλαιο στην επιφάνειά της, και την αναζήτηση πάγου σε πολύ μικρές, μόνιμα σκιασμένες περιοχές.







Three new science suites just got picked for a ride to the Moon. South pole weather and quakes (LEMS-SP). A look into the Marius Hills pit (GIMLI). Ice hunting in tiny cold traps (DISCO). Moon Base intel: where tubes might shelter crews or stash hardware, and what ground looks unstable. LEMS-SP watches south pole weather, quakes, and dust. DISCO images tiny permanently shadowed cold traps for ice and how thin those layers sit, plus how lander exhaust and surface traffic stir that frost. A camera and spectral look so Moon Base knows where ice might actually be useful. — MoonImports (@MoonImports) October 2, 2026

Στο μικροσκόπιο το Marius Hills Η αποστολή GIMLI θα επικεντρωθεί στο Marius Hills, έναν γεωλογικό σχηματισμό που θεωρείται πιθανή είσοδος σε υπόγειο κανάλι λάβας.



Τέτοιες υπόγειες δομές παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον για μελλοντικές αποστολές, καθώς θα μπορούσαν να προσφέρουν φυσική προστασία από την ακτινοβολία, τις ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές και τις μικρομετεωριτικές προσκρούσεις.



Παράλληλα, ενδέχεται να λειτουργήσουν ως χώροι όπου θα μπορούσαν να προστατευθούν πληρώματα, επιστημονικά όργανα ή άλλος εξοπλισμός.

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«Κυνήγι» πάγου στις πιο σκοτεινές περιοχές Η DISCO θα αναζητήσει πάγο σε μικρές «ψυχρές παγίδες», δηλαδή περιοχές που παραμένουν μόνιμα στη σκιά και όπου οι θερμοκρασίες είναι αρκετά χαμηλές ώστε να διατηρούνται παγωμένες πτητικές ουσίες.



Με τη χρήση καμερών και φασματικών οργάνων, η αποστολή θα εξετάσει πόσο εκτεταμένα είναι τα στρώματα πάγου και πόσο κοντά βρίσκονται στην επιφάνεια.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μελέτη του τρόπου με τον οποίο οι κινητήρες ενός σεληνακάτου ή η κίνηση οχημάτων και ανθρώπων πάνω στο έδαφος θα μπορούσαν να αναταράξουν ή να αλλοιώσουν αυτά τα ευαίσθητα αποθέματα πάγου.



Τα δεδομένα αναμένεται να βοηθήσουν τους επιστήμονες να διαπιστώσουν όχι μόνο πού υπάρχει νερό στη Σελήνη, αλλά και κατά πόσο μπορεί να αξιοποιηθεί πρακτικά στο πλαίσιο μιας μελλοντικής σεληνιακής βάσης.



Τρεις νέες επιστημονικές αποστολές με προορισμό τη Σελήνη ετοιμάζει η NASA με στόχο να συγκεντρωθούν δεδομένα που θα μπορούσαν να αποδειχθούν καθοριστικά για τη μελλοντική ανθρώπινη παρουσία στην επιφάνειά της.Όπως αναφέρει η εταιρεία Moonimports, που δραστηριοποιείται στην κατασκευή εξοπλισμού για διαστημικές αποστολές, πρόκειται για τις LEMS-SP, GIMLI και DISCO, οι οποίες θα επικεντρωθούν σε τρία διαφορετικά αλλά αλληλοσυμπληρούμενα πεδία: τις συνθήκες στον νότιο πόλο της Σελήνης, τη γεωλογική δομή του Marius Hills, έναν γιγάντιο ηφαιστειακό σπήλαιο στην επιφάνειά της, και την αναζήτηση πάγου σε πολύ μικρές, μόνιμα σκιασμένες περιοχές.Η LEMS-SP θα παρακολουθεί τις συνθήκες στον νότιο πόλο, καταγράφοντας μεταξύ άλλων σεισμική δραστηριότητα, μεταβολές στο επιφανειακό περιβάλλον και τη συμπεριφορά της σεληνιακής σκόνης. Τα στοιχεία αυτά θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικά για την αξιολόγηση της σταθερότητας του εδάφους και των κινδύνων που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν μελλοντικές εγκαταστάσεις.Η αποστολή GIMLI θα επικεντρωθεί στο Marius Hills, έναν γεωλογικό σχηματισμό που θεωρείται πιθανή είσοδος σε υπόγειο κανάλι λάβας.Τέτοιες υπόγειες δομές παρουσιάζουν έντονο ενδιαφέρον για μελλοντικές αποστολές, καθώς θα μπορούσαν να προσφέρουν φυσική προστασία από την ακτινοβολία, τις ακραίες θερμοκρασιακές μεταβολές και τις μικρομετεωριτικές προσκρούσεις.Παράλληλα, ενδέχεται να λειτουργήσουν ως χώροι όπου θα μπορούσαν να προστατευθούν πληρώματα, επιστημονικά όργανα ή άλλος εξοπλισμός.Η DISCO θα αναζητήσει πάγο σε μικρές «ψυχρές παγίδες», δηλαδή περιοχές που παραμένουν μόνιμα στη σκιά και όπου οι θερμοκρασίες είναι αρκετά χαμηλές ώστε να διατηρούνται παγωμένες πτητικές ουσίες.Με τη χρήση καμερών και φασματικών οργάνων, η αποστολή θα εξετάσει πόσο εκτεταμένα είναι τα στρώματα πάγου και πόσο κοντά βρίσκονται στην επιφάνεια.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μελέτη του τρόπου με τον οποίο οι κινητήρες ενός σεληνακάτου ή η κίνηση οχημάτων και ανθρώπων πάνω στο έδαφος θα μπορούσαν να αναταράξουν ή να αλλοιώσουν αυτά τα ευαίσθητα αποθέματα πάγου.Τα δεδομένα αναμένεται να βοηθήσουν τους επιστήμονες να διαπιστώσουν όχι μόνο πού υπάρχει νερό στη Σελήνη, αλλά και κατά πόσο μπορεί να αξιοποιηθεί πρακτικά στο πλαίσιο μιας μελλοντικής σεληνιακής βάσης.

Ο πάγος θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους πόρους για τη μακροχρόνια ανθρώπινη παρουσία στη Σελήνη, καθώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή νερού, οξυγόνου και, δυνητικά, καυσίμων.



Οι τρεις αποστολές εντάσσονται έτσι σε μια ευρύτερη προσπάθεια χαρτογράφησης όχι μόνο των επιστημονικά ενδιαφερουσών περιοχών της Σελήνης, αλλά και εκείνων που θα μπορούσαν στο μέλλον να φιλοξενήσουν μόνιμες υποδομές.