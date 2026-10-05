Τραμπ: Οι Ουκρανοί και οι... Δημοκρατικοί φταίνε για τις αυξήσεις στη βενζίνη, όχι τα Στενά του Ορμούζ
Τραμπ: Οι Ουκρανοί και οι... Δημοκρατικοί φταίνε για τις αυξήσεις στη βενζίνη, όχι τα Στενά του Ορμούζ
Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τα ρωσικά διυλιστήρια πλήττονται από τις ουκρανικές επιθέσεις, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες διυλιστήρια κλείνουν σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια, αποδίδοντας την ευθύνη στους Δημοκρατικούς
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η άνοδος των τιμών της βενζίνης δεν οφείλεται πλέον στα Στενά του Ορμούζ, καθώς, όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο Truth Social, «καθημερινά βγαίνουν πλέον ποσότητες-ρεκόρ βαρελιών» από την περιοχή.
Αντίθετα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι το πρόβλημα βρίσκεται στα διυλιστήρια. Όπως ανέφερε, τα ρωσικά διυλιστήρια πλήττονται από τις ουκρανικές επιθέσεις, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες διυλιστήρια κλείνουν σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια, την ευθύνη για το οποίο απέδωσε στους Δημοκρατικούς.
«Αυτό που ανεβάζει πλέον τις τιμές της βενζίνης δεν είναι τα Στενά του Ορμούζ», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, καταλήγοντας ότι η λέξη-κλειδί είναι «διυλιστήρια».
Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ
Αυτό που ανεβάζει την τιμή της βενζίνης δεν είναι πλέον τα Στενά του Ορμούζ —καθώς πλέον εξάγονται ποσότητες-ρεκόρ σε σχεδόν καθημερινή βάση— αλλά το ζήτημα των διυλιστηρίων: εκείνα της Ρωσίας ανατινάζονται από την Ουκρανία, ενώ τα δικά μας κλείνουν στις «μπλε» πολιτείες, όπως η Καλιφόρνια, από τους «Dumocrats» (τους Δημοκρατικούς). Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ
Αντίθετα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι το πρόβλημα βρίσκεται στα διυλιστήρια. Όπως ανέφερε, τα ρωσικά διυλιστήρια πλήττονται από τις ουκρανικές επιθέσεις, ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες διυλιστήρια κλείνουν σε πολιτείες όπως η Καλιφόρνια, την ευθύνη για το οποίο απέδωσε στους Δημοκρατικούς.
«Αυτό που ανεβάζει πλέον τις τιμές της βενζίνης δεν είναι τα Στενά του Ορμούζ», έγραψε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος, καταλήγοντας ότι η λέξη-κλειδί είναι «διυλιστήρια».
Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ
Αυτό που ανεβάζει την τιμή της βενζίνης δεν είναι πλέον τα Στενά του Ορμούζ —καθώς πλέον εξάγονται ποσότητες-ρεκόρ σε σχεδόν καθημερινή βάση— αλλά το ζήτημα των διυλιστηρίων: εκείνα της Ρωσίας ανατινάζονται από την Ουκρανία, ενώ τα δικά μας κλείνουν στις «μπλε» πολιτείες, όπως η Καλιφόρνια, από τους «Dumocrats» (τους Δημοκρατικούς). Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ
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