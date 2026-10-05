Η πρώην εκπρόσωπος Τύπου του Τραμπ, Κάρολαϊν Λέβιτ, θα αναλάβει ρόλο σχολιάστριας στο Fox News

«Ανυπομονώ να προσφέρω τη μοναδική οπτική που αποκόμισα από την εμπειρία μου ως εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, με την ίδια ενέργεια και ειλικρίνεια που χαρακτήρισαν τη θητεία μου», δήλωσε