Στο νησί που το ελληνικό καλοκαίρι συναντά το πολυτελές lifestyle και οι κοσμικές παραλίες συνυπάρχουν με πιο ήσυχες γωνιές, συνεχίστηκε το διάστημα 1 με 3 Ιουλίου το φετινό πρόγραμμα Plastic Free Greece, με τέσσερις δράσεις καθαρισμού που έφεραν το πρόβλημα στην επιφάνεια (και στις σωστές του διαστάσεις).
Για πρώτη φορά drones χτύπησαν τις περιοχές παραγωγής φυσικού αερίου στη βόρεια Σιβηρία
Για πρώτη φορά drones χτύπησαν τις περιοχές παραγωγής φυσικού αερίου στη βόρεια Σιβηρία
Η εταιρεία εκτιμούσε τους πόρους φυσικού αερίου της περιοχής σε 26,5 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το 2020, ποσότητα επαρκής για να καλύψει την παγκόσμια ζήτηση για περισσότερα από έξι χρόνια
Μια βιομηχανική εγκατάσταση πήρε φωτιά στο Νόβι Ουρένγκοϊ, μια πόλη παραγωγής φυσικού αερίου στη βόρεια Ρωσία, έπειτα από επίθεση με drone, όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης Ντμίτρι Αρτιουχόφ στην πρώτη επίθεση αυτού του είδους στην ενδοχώρα σε εγκαταστάσεις παραγωγής φυσικού αερίου.
Ο Αρτιουχόφ δεν προσδιόρισε την εγκατάσταση στην οποία σημειώθηκε το περιστατικό.
«Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματίες. Η έκταση και η φύση των ζημιών βρίσκονται υπό εκτίμηση», ανέφερε μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.
Η ρωσική ενεργειακή εταιρεία «Gazprom» δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με την επίθεση στην περιοχή, η οποία βρίσκεται περίπου 3.000 χιλιόμετρα μακριά από τα ουκρανικά σύνορα.
Το Νόβι Ουρένγκοϊ είναι η ανεπίσημη πρωτεύουσα του φυσικού αερίου της Ρωσίας και βρίσκεται στην περιοχή Γιαμάλ-Νενέτς στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Σιβηρίας.
Η Gazprom εξήγαγε φυσικό αέριο από το Γιαμάλ μέχρι τη δυτική Ευρώπη έως ότου διακόπηκαν οι σχέσεις μετά την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.
Η εταιρεία εκτιμούσε τους πόρους φυσικού αερίου της περιοχής σε 26,5 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το 2020, ποσότητα επαρκής για να καλύψει την παγκόσμια ζήτηση για περισσότερα από έξι χρόνια.
Ο Αρτιουχόφ δεν προσδιόρισε την εγκατάσταση στην οποία σημειώθηκε το περιστατικό.
«Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν υπήρξαν θύματα ή τραυματίες. Η έκταση και η φύση των ζημιών βρίσκονται υπό εκτίμηση», ανέφερε μέσω της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.
Ukrainian drones have for the first time attacked Russia’s largest gas-production hub, almost 3,000 km from the Ukrainian border.— Visegrád 24 (@visegrad24) September 9, 2026
Ukraine struck the Arctic part of the Urals Federal District. A fire started at a fuel-and-energy site.
The plant is part of the Gazprom structure.… pic.twitter.com/yQjodp2vrE
Η ρωσική ενεργειακή εταιρεία «Gazprom» δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με την επίθεση στην περιοχή, η οποία βρίσκεται περίπου 3.000 χιλιόμετρα μακριά από τα ουκρανικά σύνορα.
Το Νόβι Ουρένγκοϊ είναι η ανεπίσημη πρωτεύουσα του φυσικού αερίου της Ρωσίας και βρίσκεται στην περιοχή Γιαμάλ-Νενέτς στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Σιβηρίας.
Η Gazprom εξήγαγε φυσικό αέριο από το Γιαμάλ μέχρι τη δυτική Ευρώπη έως ότου διακόπηκαν οι σχέσεις μετά την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022.
Η εταιρεία εκτιμούσε τους πόρους φυσικού αερίου της περιοχής σε 26,5 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το 2020, ποσότητα επαρκής για να καλύψει την παγκόσμια ζήτηση για περισσότερα από έξι χρόνια.
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