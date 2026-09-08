Βίντεο που κόβει την ανάσα: Υπάλληλος σούπερ μάρκετ σώζει παιδάκι λίγο πριν το πατήσει αυτοκίνητο σε δρόμο του Μεξικού

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στην πόλη Πουέμπλα, όταν το μικρό παιδί βγήκε τρέχοντας σε δρόμο την ώρα που περνούσαν αυτοκίνητα με τον άνδρα να πετάγεται και να το σώζει την τελευταία στιγμή