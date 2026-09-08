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Βίντεο που κόβει την ανάσα: Υπάλληλος σούπερ μάρκετ σώζει παιδάκι λίγο πριν το πατήσει αυτοκίνητο σε δρόμο του Μεξικού
Βίντεο που κόβει την ανάσα: Υπάλληλος σούπερ μάρκετ σώζει παιδάκι λίγο πριν το πατήσει αυτοκίνητο σε δρόμο του Μεξικού
Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στην πόλη Πουέμπλα, όταν το μικρό παιδί βγήκε τρέχοντας σε δρόμο την ώρα που περνούσαν αυτοκίνητα με τον άνδρα να πετάγεται και να το σώζει την τελευταία στιγμή
Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που ένας άνδρας σώζει κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή τη ζωή ενός μικρού παιδιού που διέφυγε της προσοχής της μητέρας του και βγήκε τρέχοντας σε δρόμο της πόλης Πουέμπλα του Μεξικού.
Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται ο άνδρας με τη μαύρη μπλούζα που - σύμφωνα με το FOX News εργάζεται σε διπλανό σούπερ μάρκετ - να έχει στραμμένο το βλέμμα του αρχικά αλλού, την ώρα που στο πλάνο μπαίνει το μικρό παιδί που φαίνεται να κινείται με σχετική ταχύτητα για την ηλικία του προς τον δρόμο, ενώ διέρχονται αυτοκίνητα.
Αρχικά, πίσω από το παιδί τρέχει μια γυναίκα που προσπαθεί να το μαζέψει, όμως την τελευταία στιγμή γλιστρά με αποτέλεσμα το παιδί να βγαίνει στο οδόστρωμα. Τότε, ο άνδρας με τη μαύρη μπλούζα πετάγεται και με γρήγορες κινήσεις αγκαλιάζει το παιδί την ώρα που ένα αυτοκίνητο έρχεται σε απόσταση λίγων μόλις μέτρων.
Μάλιστα, το σούπερ μάρκετ που δουλεύει ο άνδρας που έσωσε το παιδί τον προήγαγε σε μάνατζερ και του έδωσε και ένα χρηματικό ποσό της τάξης των 20.000 πέσος.
Συγκεκριμένα, στο βίντεο φαίνεται ο άνδρας με τη μαύρη μπλούζα που - σύμφωνα με το FOX News εργάζεται σε διπλανό σούπερ μάρκετ - να έχει στραμμένο το βλέμμα του αρχικά αλλού, την ώρα που στο πλάνο μπαίνει το μικρό παιδί που φαίνεται να κινείται με σχετική ταχύτητα για την ηλικία του προς τον δρόμο, ενώ διέρχονται αυτοκίνητα.
Αρχικά, πίσω από το παιδί τρέχει μια γυναίκα που προσπαθεί να το μαζέψει, όμως την τελευταία στιγμή γλιστρά με αποτέλεσμα το παιδί να βγαίνει στο οδόστρωμα. Τότε, ο άνδρας με τη μαύρη μπλούζα πετάγεται και με γρήγορες κινήσεις αγκαλιάζει το παιδί την ώρα που ένα αυτοκίνητο έρχεται σε απόσταση λίγων μόλις μέτρων.
Μαζί με τη γυναίκα, κι ένας άνδρας τρέχει λίγο πιο πίσω για να προλάβει το παιδί, ενώ μετά το περιστατικό πλησιάζουν τον άνδρα και παίρνουν στην αγκαλιά τους το μικρό παιδάκι.
A worker in Mexico's Puebla saved a young girl from being run over after she ran into traffic.— Global South World (@g_s_world) September 8, 2026
Security footage showed the man rushing into the road, signalling to an oncoming car and grabbing the child just in time, with both sustaining only minor bumps from the fall.#Mexico… pic.twitter.com/E97je47HiB
Μάλιστα, το σούπερ μάρκετ που δουλεύει ο άνδρας που έσωσε το παιδί τον προήγαγε σε μάνατζερ και του έδωσε και ένα χρηματικό ποσό της τάξης των 20.000 πέσος.
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