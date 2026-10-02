Δεμένα έως τις 20:00 τα πλοία από τον Πειραιά, σε ισχύ το απαγορευτικό λόγω των θυελλωδών ανέμων
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Πειραιάς Λιμάνια Απαγορευτικό απόπλου Ραφήνα Λαύριο Θυελλώδεις άνεμοι

Δεμένα έως τις 20:00 τα πλοία από τον Πειραιά, σε ισχύ το απαγορευτικό λόγω των θυελλωδών ανέμων

Δεμένα παραμένουν τα πλοία και στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου

Δεμένα έως τις 20:00 τα πλοία από τον Πειραιά, σε ισχύ το απαγορευτικό λόγω των θυελλωδών ανέμων
Δεμένα θα παραμείνουν έως τις 20:00 το βράδυ τα πλοία της ακτοπλοΐας στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές φθάνουν κατά τόπους τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, αργότερα το απόγευμα και με βάση την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση, προκειμένου να αποφασιστεί εάν θα πραγματοποιηθούν τα βραδινά δρομολόγια προς την Κρήτη.

Την ίδια ώρα, δεμένα εξακολουθούν να παραμένουν τα πλοία και στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται, πριν μεταβούν στα λιμάνια, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια.

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