Οι Χούθι μεταφέρουν τον πόλεμο στη Σαουδική Αραβία, στο στόχαστρο εγκαταστάσεις της Aramco
ΚΟΣΜΟΣ
Χούθι Σαουδική Αραβία Aramco

Οι Χούθι μεταφέρουν τον πόλεμο στη Σαουδική Αραβία, στο στόχαστρο εγκαταστάσεις της Aramco

Τουλάχιστον 73 τραυματίες από επιθέσεις σε τέσσερις πόλεις – Το Ριάντ προαναγγέλλει στρατιωτική απάντηση, ενώ η κυβέρνηση της Υεμένης δηλώνει αποφασισμένη να ανακαταλάβει τη Σαναά

Οι Χούθι μεταφέρουν τον πόλεμο στη Σαουδική Αραβία, στο στόχαστρο εγκαταστάσεις της Aramco
Μηνάς Τσαμόπουλος
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Σε επικίνδυνη κλιμάκωση εισέρχεται η σύγκρουση στην Υεμένη, καθώς οι Χούθι εξαπέλυσαν συντονισμένες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον στόχων στη νότια Σαουδική Αραβία.

Τουλάχιστον 73 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ μεταξύ των εγκαταστάσεων που φέρεται να επλήγησαν περιλαμβάνεται το μεγάλο διυλιστήριο της Saudi Aramco στην Τζιζάν.

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στις πόλεις Άμπχα, Χαμίς Μουσάιτ, Τζιζάν και Νατζράν, πλήττοντας, σύμφωνα με τη στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία, πολιτικές και οικονομικές υποδομές.

Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για εκρήξεις στην ευρύτερη περιοχή της αεροπορικής βάσης King Khalid, κοντά στο Χαμίς Μουσάιτ. Ωστόσο, δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν η βάση υπέστη ζημιές.

Το Ριάντ χαρακτήρισε τις επιθέσεις «τρομοκρατική επίθεση» και προειδοποίησε ότι θα λάβει αποφασιστικά στρατιωτικά μέτρα. Η έκταση των ζημιών στις πληγείσες περιοχές εξακολουθεί να αποτιμάται.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν οι πληροφορίες για νέο πλήγμα στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Aramco στην Τζιζάν, μόλις έναν μήνα μετά την προηγούμενη επίθεση στην ίδια περιοχή. Το διυλιστήριο έχει δυναμικότητα επεξεργασίας περίπου 400.000 βαρελιών ημερησίως και αποτελεί κρίκο στην ενεργειακή αλυσίδα της δυτικής Σαουδικής Αραβίας.

Μέχρι στιγμής η Saudi Aramco δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση, ούτε έχει επιβεβαιώσει εάν επηρεάστηκε η λειτουργία της μονάδας. Πηγές που επικαλούνται οι Financial Times αναφέρουν ότι οι ζημιές φαίνεται να είναι παρόμοιας κλίμακας με εκείνες του προηγούμενου πλήγματος. Οι εξαγωγές πετρελαϊκών προϊόντων από την Τζιζάν είχαν ήδη ανασταλεί από τον Αύγουστο.

Οι Χούθι παρουσιάζουν τις επιθέσεις ως αντίποινα για αεροπορικό πλήγμα σε φυλακή στην πόλη αλ Χαζμ, στην επαρχία αλ Τζαούφ της βόρειας Υεμένης. Σύμφωνα με τις αρχές που ελέγχονται από την οργάνωση, επτά άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα παιδί, σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι επτά τραυματίστηκαν. Η Σαουδική Αραβία δεν έχει αναλάβει επισήμως την ευθύνη για την επίθεση.

Η μάχη επιστρέφει στη Σαναά

Την ίδια ώρα, η διεθνώς αναγνωρισμένη και υποστηριζόμενη από τη Σαουδική Αραβία κυβέρνηση της Υεμένης ανακοίνωσε ότι έχει ληφθεί η απόφαση για την ανακατάληψη της πρωτεύουσας Σαναά, η οποία βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Χούθι από το 2014.

«Η απόφαση για την ανακατάληψη της Σαναά έχει ληφθεί. Υπάρχουν εκπλήξεις τις οποίες δεν θα αποκαλύψουμε τώρα», δήλωσε ο υφυπουργός Άμυνας της Υεμένης, υποστράτηγος Σαμίρ αλ Σάμπρι. Κυβερνητικές δυνάμεις έχουν ήδη εξαπολύσει αντεπιθέσεις στις επαρχίες Ταΐζ και Χοντέιντα, έπειτα από την προέλαση των Χούθι προς περιοχές που συνδέονται με τον έλεγχο των προσβάσεων στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

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Η εξέλιξη διευρύνει το μέτωπο πέρα από την Υεμένη. Οι επιθέσεις σε σαουδαραβικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, σε συνδυασμό με τις απειλές των Χούθι κατά της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, δημιουργούν έναν ενιαίο διάδρομο κινδύνου που εκτείνεται από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ έως τις ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας.

Πρόκειται για μια κλιμάκωση που μπορεί να επηρεάσει όχι μόνο τις εξαγωγές πετρελαίου, αλλά και την ασφάλεια των εμπορικών πλοίων στις θαλάσσιες οδούς που συνδέουν την Ασία με τη Διώρυγα του Σουέζ.
Μηνάς Τσαμόπουλος
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