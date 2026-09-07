Ισραήλ: Ο αντίπαλος του Νετανιάχου τον κατηγορεί ότι δίνει προτεραιότητα στην πολιτική του επιβίωση

Ο Γκάντι Άιζενκοτ, πρώην αρχηγός των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, κατηγόρησε τον Νετανιάχου ότι αποφεύγει τις ευθύνες του από τότε που έγινε η επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023