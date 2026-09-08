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Συναγερμός στο Κίεβο για ρωσική αεροπορική επιδρομή μετά από τρεις ημέρες παύσης
Συναγερμός στο Κίεβο για ρωσική αεροπορική επιδρομή μετά από τρεις ημέρες παύσης
Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε, ενώ αναφέρθηκαν πλήγματα και πυρκαγιές σε προάστια της πρωτεύουσας
Συναγερμός για ρωσική αεροπορική επιδρομή σήμανε στο Κίεβο τα ξημερώματα της Τρίτης, μετά από τρεις ημέρες αναστολής των επιθέσεων που συνέπεσαν με την επίσκεψη των Αμερικανών απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στην Ουκρανία.
Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η αντιαεροπορική άμυνα τέθηκε σε λειτουργία στην πρωτεύουσα, καθώς εκδόθηκε προειδοποίηση για νέα ρωσική αεροπορική επίθεση.
«Η αντιαεροπορική άμυνα έχει ενεργοποιηθεί στο Κίεβο», ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας.
Νωρίτερα, η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων είχε αναφέρει πλήγματα σε βιομηχανικά κτίρια στις περιοχές Μπορίσπιλ και Φάστιβ, στα προάστια του Κιέβου.
Από τα πλήγματα προκλήθηκαν ζημιές και καταστροφές σε οχήματα, ενώ εκδηλώθηκαν και πυρκαγιές.
Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επιβεβαίωσε ότι «το μορατόριουμ τριών ημερών στα πλήγματα εναντίον του Κιέβου, που εφαρμόστηκε εξαιτίας της επίσκεψης Aμερικανών απεσταλμένων στο Κίεβο, έλαβε τέλος».
Η Ουκρανία είχε επίσης αναστείλει τις δικές της επιδρομές που είχαν στο στόχαστρο την περιφέρεια της Μόσχας.
Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος μαζί με τον Κούσνερ έκανε το σαββατοκύριακο επισκέψεις στις πρωτεύουσες των δυο χωρών --ήταν η πρώτη φορά που μετέβη στην Ουκρανία από το ξέσπασμα του πολέμου το 2022-- έκρινε χθες πως το ταξίδι επέτρεψε να σημειωθεί «σημαντική πρόοδος» ενόψει της οργάνωσης τριμερών συνομιλιών προκειμένου να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη, η πιο πολύνεκρη στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν ότι η αντιαεροπορική άμυνα τέθηκε σε λειτουργία στην πρωτεύουσα, καθώς εκδόθηκε προειδοποίηση για νέα ρωσική αεροπορική επίθεση.
«Η αντιαεροπορική άμυνα έχει ενεργοποιηθεί στο Κίεβο», ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση της ουκρανικής πρωτεύουσας.
Νωρίτερα, η ουκρανική υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων είχε αναφέρει πλήγματα σε βιομηχανικά κτίρια στις περιοχές Μπορίσπιλ και Φάστιβ, στα προάστια του Κιέβου.
Από τα πλήγματα προκλήθηκαν ζημιές και καταστροφές σε οχήματα, ενώ εκδηλώθηκαν και πυρκαγιές.
Το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επιβεβαίωσε ότι «το μορατόριουμ τριών ημερών στα πλήγματα εναντίον του Κιέβου, που εφαρμόστηκε εξαιτίας της επίσκεψης Aμερικανών απεσταλμένων στο Κίεβο, έλαβε τέλος».
Η Ουκρανία είχε επίσης αναστείλει τις δικές της επιδρομές που είχαν στο στόχαστρο την περιφέρεια της Μόσχας.
Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος μαζί με τον Κούσνερ έκανε το σαββατοκύριακο επισκέψεις στις πρωτεύουσες των δυο χωρών --ήταν η πρώτη φορά που μετέβη στην Ουκρανία από το ξέσπασμα του πολέμου το 2022-- έκρινε χθες πως το ταξίδι επέτρεψε να σημειωθεί «σημαντική πρόοδος» ενόψει της οργάνωσης τριμερών συνομιλιών προκειμένου να τερματιστεί η ένοπλη σύρραξη, η πιο πολύνεκρη στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
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