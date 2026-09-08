Πέφτουν σήμερα οι υπογραφές για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών Bergamini από το Πολεμικό Ναυτικό, τι ακολουθεί στο μέλλον

Από τη Ρώμη ξεκινούν οι επόμενες κινήσεις στον σχεδιασμό του Πολεμικού Ναυτικού, με την Αθήνα να διαμορφώνει το πλαίσιο για την περαιτέρω ενίσχυση των ναυτικών της δυνατοτήτων