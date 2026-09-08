Η Εκκλησία της Γαλλίας κάνει... έρανο για να χρηματοδοτήσει την επίσκεψη του Πάπα Λεόντα ΙΔ'

Στα 27 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός του ταξιδιού του Πάπα, με την Εκκλησία της Γαλλίας να κάνει έκκληση για δωρεές την ώρα που φέρεται να έχουν συγκεντρωθεί 5,5 εκατ. ευρώ