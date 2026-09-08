Δέκα νεκροί και δέκα τραυματίες σε καραμπόλα με 11 οχήματα στην Αλγερία, δέιτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Αλγερία Τροχαίο δυστύχημα

Δέκα νεκροί και δέκα τραυματίες σε καραμπόλα με 11 οχήματα στην Αλγερία, δέιτε βίντεο

Στη σύγκρουση ενεπλάκη φορτηγό με ρυμουλκούμενο και ακόμη δέκα οχήματα σε εθνική οδό ανατολικά του Αλγερίου

Δέκα νεκροί και δέκα τραυματίες σε καραμπόλα με 11 οχήματα στην Αλγερία, δέιτε βίντεο
Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Δευτέρα σε καραμπόλα στην οποία ενεπλάκησαν φορτηγό με ρυμουλκούμενο και άλλα δέκα οχήματα στην Τίζι Ούζου, ανατολικά του Αλγερίου, ανακοίνωσε η αλγερινή πολιτική προστασία.

Άλλοι δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν στο δυστύχημα σε εθνική οδό, σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων από την πρωτεύουσα, κατά την ίδια πηγή.

Η πολιτική προστασία δημοσιοποίησε μέσω Facebook οπτικό υλικό από το δυστύχημα.



Η νέα τραγωδία ακολουθεί την ανατροπή λεωφορείου στα τέλη Ιουλίου στην επαρχία Μπουμερντάς, 50 χιλιόμετρα ανατολικά του Αλγερίου, με 28 νεκρούς.



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Το 2025, 3.838 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και άλλοι 37.000 και πλέον τραυματίστηκαν σε κυκλοφοριακά δυστυχήματα ή ατυχήματα στην Αλγερία, σύμφωνα με την αλγερινή υπηρεσία οδικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με τον δημόσιο θεσμό αυτόν, ο ανθρώπινος παράγοντας --ιδίως η απροσεξία, η έλλειψη επαγρύπνησης, η ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας, οι επικίνδυνες προσπεράσεις και άλλοι επικίνδυνοι ελιγμοί-- θεωρείται πως ήταν η αιτία του 96% και πλέον των δυστυχημάτων.

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