Ο Μακρόν ζητεί από την Φον ντερ Λάιεν ευρωπαϊκή απαγόρευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους νέους κάτω των 15 ετών

Ο Γάλλος πρόεδρος σε επιστολή του επαναλαμβάνει ότι θέλει να βρεθεί μια διέξοδος αυτό το φθινόπωρο με ένα αναθεωρημένο νομοθετικό κείμενο, που να «σέβεται το δίκαιο της Ένωσης και το Σύνταγμά μας»