Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό - Πού υπάρχουν προβλήματα
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους

Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό - Πού υπάρχουν προβλήματα

Σε ποιους δρόμους του λεκανοπεδίου εντοπίζονται τα σημαντικότερα προβλήματα

Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό - Πού υπάρχουν προβλήματα
UPD:
Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε αρκετά βασικά σημεία του λεκανοπεδίου.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η Λεωφόρος Κηφισού, κυρίως στο τμήμα από το ύψος του Αιγάλεω έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, με τις καθυστερήσεις να είναι αισθητές.

Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό - Πού υπάρχουν προβλήματα


Παράλληλα, σταδιακά επιβαρύνεται η εικόνα στις Λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, ενώ αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στο κέντρο της Αθήνας, στις Λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας.

Δείτε live την κίνηση 



Καθυστερήσεις καταγράφονται ακόμη στην άνοδο της Λεωφόρου Συγγρού, ενώ πιο έντονη είναι από νωρίς το πρωί η κίνηση στην περιοχή του λιμανιού του Πειραιά. Επιβαρυμένη είναι και η Λεωφόρος Καρέα, στο τμήμα από την Ηλιούπολη έως τη Λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη.

Κλείσιμο

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία, καταγράφονται καθυστερήσεις τόσο στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, όσο και προς Ελευσίνα.

UPD:

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