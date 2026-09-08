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Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό - Πού υπάρχουν προβλήματα
Κίνηση τώρα: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών, 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό - Πού υπάρχουν προβλήματα
Σε ποιους δρόμους του λεκανοπεδίου εντοπίζονται τα σημαντικότερα προβλήματα
UPD:
Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αττικής, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε αρκετά βασικά σημεία του λεκανοπεδίου.
Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η Λεωφόρος Κηφισού, κυρίως στο τμήμα από το ύψος του Αιγάλεω έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.
Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, με τις καθυστερήσεις να είναι αισθητές.
Παράλληλα, σταδιακά επιβαρύνεται η εικόνα στις Λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, ενώ αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στο κέντρο της Αθήνας, στις Λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας.
Καθυστερήσεις καταγράφονται ακόμη στην άνοδο της Λεωφόρου Συγγρού, ενώ πιο έντονη είναι από νωρίς το πρωί η κίνηση στην περιοχή του λιμανιού του Πειραιά. Επιβαρυμένη είναι και η Λεωφόρος Καρέα, στο τμήμα από την Ηλιούπολη έως τη Λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη.
Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η Λεωφόρος Κηφισού, κυρίως στο τμήμα από το ύψος του Αιγάλεω έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.
Αυξημένη είναι η κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, με τις καθυστερήσεις να είναι αισθητές.
Παράλληλα, σταδιακά επιβαρύνεται η εικόνα στις Λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, ενώ αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στο κέντρο της Αθήνας, στις Λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλίσσης Σοφίας.
Δείτε live την κίνηση
Καθυστερήσεις καταγράφονται ακόμη στην άνοδο της Λεωφόρου Συγγρού, ενώ πιο έντονη είναι από νωρίς το πρωί η κίνηση στην περιοχή του λιμανιού του Πειραιά. Επιβαρυμένη είναι και η Λεωφόρος Καρέα, στο τμήμα από την Ηλιούπολη έως τη Λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη.
Καθυστερήσεις στην Αττική ΟδόΠροβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία, καταγράφονται καθυστερήσεις τόσο στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο, όσο και προς Ελευσίνα.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 8, 2026
5΄-10΄ στην έξοδο για Λαμία,
άνω των 30΄από Φυλής έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα:
5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία,
15΄-20΄από Ανθούσα έως Κηφισίας. https://t.co/8zaDGMYoQy
UPD:
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