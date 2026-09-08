Απεργία στον Πύργο του Άιφελ μετά τον αποκλεισμό γυναικών υπαλλήλων από ινδουιστική ομάδα

Το προσωπικό κατήγγειλε ότι γυναίκες υπάλληλοι απομακρύνθηκαν και αντικαταστάθηκαν λόγω του φύλου τους - Έρευνα προανήγγειλε ο δήμαρχος του Παρισιού





Η υπόθεση αφορά επίσκεψη αντιπροσωπείας του BAPS στον Πύργο του Άιφελ το Σάββατο, την ίδια ημέρα που το ινδουιστικό πνευματικό κίνημα είχε οργανώσει πολιτιστική εκδήλωση με πλοιάριο στον Σηκουάνα.











«Οι εργαζόμενες έγιναν αόρατες λόγω του φύλου τους» Σε ανακοίνωσή του, το προσωπικό του Πύργου του Άιφελ κατήγγειλε «επαγγελματικές οδηγίες που έκαναν τις εργαζόμενες γυναίκες να απομακρυνθούν, να αντικατασταθούν και να γίνουν αόρατες λόγω του φύλου τους» κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της αντιπροσωπείας.



Η Εταιρεία Εκμετάλλευσης του Πύργου του Άιφελ (SETE) αναγνώρισε ότι η ινδουιστική αντιπροσωπεία είχε ζητήσει η επίσκεψή της να οργανωθεί με τρόπο που να περιορίζει τις «αλληλεπιδράσεις με τις γυναίκες».



Η διοίκηση παραδέχθηκε παράλληλα ότι «αυτοί οι όροι δεν έπρεπε να είχαν γίνει δεκτοί».



Κλείσιμο



Έρευνα προανήγγειλε ο δήμαρχος του Παρισιού Στο περιστατικό αντέδρασε και ο σοσιαλιστής δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, τονίζοντας ότι οι απαιτήσεις της αντιπροσωπείας δεν θα έπρεπε να είχαν γίνει αποδεκτές.



«Δεν είναι αποδεκτό να μπορούν να γίνονται ανεκτοί οι όροι που απαίτησε η ινδουιστική αντιπροσωπεία», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, προσθέτοντας ότι θα «διενεργηθεί έρευνα το συντομότερο δυνατό».



Κλειστός παρέμεινε τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου ο Πύργος του Άιφελ , καθώς οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε απεργία , δηλώνοντας «σοκαρισμένοι» από τον αποκλεισμό γυναικών υπαλλήλων κατά την επίσκεψη αντιπροσωπείας του ινδουιστικού πνευματικού κινήματος BAPS στο διάσημο μνημείο του Παρισιού.Η υπόθεση αφορά επίσκεψη αντιπροσωπείας του BAPS στον Πύργο του Άιφελ το Σάββατο, την ίδια ημέρα που το ινδουιστικό πνευματικό κίνημα είχε οργανώσει πολιτιστική εκδήλωση με πλοιάριο στον Σηκουάνα.Το BAPS, το οποίο επικρίνεται από μέρος της ινδικής διασποράς ως ιδιαίτερα συντηρητικό και εθνικιστικό, εγκαινίασε την Κυριακή τον πρώτο μεγάλο ναό του στη Γαλλία, στο Μπισί-Σεν-Ζορζ, κοντά στο Παρίσι Σε ανακοίνωσή του, το προσωπικό του Πύργου του Άιφελ κατήγγειλε «επαγγελματικές οδηγίες που έκαναν τις εργαζόμενες γυναίκες να απομακρυνθούν, να αντικατασταθούν και να γίνουν αόρατες λόγω του φύλου τους» κατά τη διάρκεια της επίσκεψης της αντιπροσωπείας.Η Εταιρεία Εκμετάλλευσης του Πύργου του Άιφελ (SETE) αναγνώρισε ότι η ινδουιστική αντιπροσωπεία είχε ζητήσει η επίσκεψή της να οργανωθεί με τρόπο που να περιορίζει τις «αλληλεπιδράσεις με τις γυναίκες».Η διοίκηση παραδέχθηκε παράλληλα ότι «αυτοί οι όροι δεν έπρεπε να είχαν γίνει δεκτοί».Στο περιστατικό αντέδρασε και ο σοσιαλιστής δήμαρχος του Παρισιού, Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, τονίζοντας ότι οι απαιτήσεις της αντιπροσωπείας δεν θα έπρεπε να είχαν γίνει αποδεκτές.«Δεν είναι αποδεκτό να μπορούν να γίνονται ανεκτοί οι όροι που απαίτησε η ινδουιστική αντιπροσωπεία», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, προσθέτοντας ότι θα «διενεργηθεί έρευνα το συντομότερο δυνατό».

Ανοίγει ξανά την Τρίτη Τη Δευτέρα πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης του Πύργου του Άιφελ, με το μνημείο να παραμένει κλειστό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.



Σύμφωνα με εκπρόσωπο του προσωπικού της SETE, ο Πύργος του Άιφελ αναμένεται να επαναλειτουργήσει κανονικά το πρωί της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου.



«Θα ρίξουμε φως σε αυτό που συνέβη και θα καταλήξουμε στα κατάλληλα συμπεράσματα», δήλωσε στο AFP ο πρόεδρος της SETE, Αριέλ Βέιλ.