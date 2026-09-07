Με άρωμα «Ναζί» και «Star Wars» οι στολές που θέλει ο Τραμπ για την Διαστημική Υπηρεσία των ΗΠΑ
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ΗΠΑ Διάστημα Ναζί Star Wars Στολές

Με άρωμα «Ναζί» και «Star Wars» οι στολές που θέλει ο Τραμπ για την Διαστημική Υπηρεσία των ΗΠΑ

Σε άλλη δημοσίευση ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσιάζεται ως ο κυβερνήτης ενός διαστημόπλοιου της Διαστημικής Δύναμης

Με άρωμα «Ναζί» και «Star Wars» οι στολές που θέλει ο Τραμπ για την Διαστημική Υπηρεσία των ΗΠΑ
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Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε την Κυριακής (6/9) με μία ανάρτηση στο Truth Social πως θα φαίνονται οι στολές της Διαστημικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ. Οι στολές αυτές έγιναν αμέσως viral, καθώς θυμίζουν στολές των Ναζί και στολές από τις διάσημες ταινίες Star Wars.

Το χρώμα που κυριαρχεί είναι το γρι και το μαύρο, καθώς και διάφορες αποχρώσεις τους. Ξεχωρίζουν τα εμβλήματα με το λόγκο της Διαστημικής Υπηρεσίας που είναι καρφιτσωμένα στις στολές, στο καπέλο και στη ζώνη τους. 



Όπως αναφέρει η New York Post, οι στολές μοιάζουν με αυτές που εμφανίζονται στην ταινία Starship Troopers του 1997. Η ταινία, βασισμένη στο μιλιταριστικό μυθιστόρημα του Ρόμπερτ Χάινλαϊν, διαδραματίζεται στον 23ο αιώνα, καθώς η ανθρωπότητα διεξάγει έναν διαγαλαξιακό πόλεμο εναντίον γιγάντιων εξωγήινων που μοιάζουν με έντομα, γνωστών ως Αραχνοειδών.

Παρόμοιες στολές φόραγαν και οι Ναζί, καθώς και οι ναύαρχοι των ασστροκαταστροφέων στις ταινίες του George Lucas. Χρήστες του διαδικτύου δεν άργησαν να σχολιάσουν αυτές τις δημοσιεύσεις κάνοντας πλάκα. «ΤΕΛΕΙΑ, πάτε για γαλαξιακή αυτοκρατορία! Ας είναι η Δύναμη μαζί σας, lol!», έγραψε κάποιος, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Μοιάζει εντελώς με τη στολή αξιωματικού του Αυτοκρατορικού Στρατού του "Star Wars"».


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Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ ίδρυσε τη Διαστημική Δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών (USSF) τον Δεκέμβριο του 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στον Λευκό Οίκο. Τον περασμένο μήνα, ανακοίνωσε σχέδια για τη δημιουργία μιας νέας στρατιωτικής Διαστημικής Ακαδημίας με σκοπό την εκπαίδευση της επόμενης γενιάς πολιτικών και στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων στον τομέα της αεροδιαστημικής. «Σκέφτεσαι το West Point, σκέφτεσαι την Αννάπολις, σκέφτεσαι την Ακαδημία της Πολεμικής Αεροπορίας και σκέφτεσαι την Ακαδημία της Ακτοφυλακής. Είναι υπέροχο. Όλες είναι υπέροχες, αλλά τώρα θα έχουμε και μια [ακαδημία] της Διαστημικής Δύναμης».



Σε μία άλλη δημοσίευση στην πλατφόρμα ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσιάζεται ως ο κυβερνήτης ενός διαστημόπλοιου της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ. Στο σκάφος ξεχωρίζει το πλήρωμα με τις ειδικές στολές της υπηρεσίας. Από πίσω φαίνονται εκρήξεις σε κάποιες περιοχές του πλανήτη, που προφανώς ο ίδιος διέταξε.
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