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Με άρωμα «Ναζί» και «Star Wars» οι στολές που θέλει ο Τραμπ για την Διαστημική Υπηρεσία των ΗΠΑ
Σε άλλη δημοσίευση ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσιάζεται ως ο κυβερνήτης ενός διαστημόπλοιου της Διαστημικής Δύναμης
Το χρώμα που κυριαρχεί είναι το γρι και το μαύρο, καθώς και διάφορες αποχρώσεις τους. Ξεχωρίζουν τα εμβλήματα με το λόγκο της Διαστημικής Υπηρεσίας που είναι καρφιτσωμένα στις στολές, στο καπέλο και στη ζώνη τους.
Όπως αναφέρει η New York Post, οι στολές μοιάζουν με αυτές που εμφανίζονται στην ταινία Starship Troopers του 1997. Η ταινία, βασισμένη στο μιλιταριστικό μυθιστόρημα του Ρόμπερτ Χάινλαϊν, διαδραματίζεται στον 23ο αιώνα, καθώς η ανθρωπότητα διεξάγει έναν διαγαλαξιακό πόλεμο εναντίον γιγάντιων εξωγήινων που μοιάζουν με έντομα, γνωστών ως Αραχνοειδών.
Παρόμοιες στολές φόραγαν και οι Ναζί, καθώς και οι ναύαρχοι των ασστροκαταστροφέων στις ταινίες του George Lucas. Χρήστες του διαδικτύου δεν άργησαν να σχολιάσουν αυτές τις δημοσιεύσεις κάνοντας πλάκα. «ΤΕΛΕΙΑ, πάτε για γαλαξιακή αυτοκρατορία! Ας είναι η Δύναμη μαζί σας, lol!», έγραψε κάποιος, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Μοιάζει εντελώς με τη στολή αξιωματικού του Αυτοκρατορικού Στρατού του "Star Wars"».
Everybody knows you don't get any respect in space without the knee-high leather boots.— New Dirty Bastard (@acwTX) September 6, 2026
Also here's a nazi SS uniform for no reason in particular. https://t.co/Fo80GWooJO pic.twitter.com/8S9dOIeMjy
Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ ίδρυσε τη Διαστημική Δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών (USSF) τον Δεκέμβριο του 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στον Λευκό Οίκο. Τον περασμένο μήνα, ανακοίνωσε σχέδια για τη δημιουργία μιας νέας στρατιωτικής Διαστημικής Ακαδημίας με σκοπό την εκπαίδευση της επόμενης γενιάς πολιτικών και στρατιωτικών εμπειρογνωμόνων στον τομέα της αεροδιαστημικής. «Σκέφτεσαι το West Point, σκέφτεσαι την Αννάπολις, σκέφτεσαι την Ακαδημία της Πολεμικής Αεροπορίας και σκέφτεσαι την Ακαδημία της Ακτοφυλακής. Είναι υπέροχο. Όλες είναι υπέροχες, αλλά τώρα θα έχουμε και μια [ακαδημία] της Διαστημικής Δύναμης».
Il Presidente @POTUS è una barzelletta.— Fabio Lazza (@Fabopolis) September 7, 2026
Pubblica questa come possibile uniforme “next generation” della US Space Force.
Nella grafica c’è scritto esplicitamente che il design è ispirato alla “Starship Trooper uniform”. Cioè proprio Starship Troopers di Paul Verhoeven.
Piccolo… pic.twitter.com/OR8mh9IvRy
Trump reveals new Space Force uniforms inspired by 'Starship Troopers' https://t.co/VtEjctFGGy pic.twitter.com/Nhji1fzwsH— New York Post (@nypost) September 7, 2026
Σε μία άλλη δημοσίευση στην πλατφόρμα ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσιάζεται ως ο κυβερνήτης ενός διαστημόπλοιου της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ. Στο σκάφος ξεχωρίζει το πλήρωμα με τις ειδικές στολές της υπηρεσίας. Από πίσω φαίνονται εκρήξεις σε κάποιες περιοχές του πλανήτη, που προφανώς ο ίδιος διέταξε.
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