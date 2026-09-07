Με άρωμα «Ναζί» και «Star Wars» οι στολές που θέλει ο Τραμπ για την Διαστημική Υπηρεσία των ΗΠΑ

Σε μία άλλη δημοσίευση στην πλατφόρμα ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσιάζεται ως ο κυβερνήτης ενός διαστημόπλοιου της Διαστημικής Δύναμης των ΗΠΑ. Στο σκάφος ξεχωρίζει το πλήρωμα με τις ειδικές στολές της υπηρεσίας. Από πίσω φαίνονται εκρήξεις σε κάποιες περιοχές του πλανήτη, που προφανώς ο ίδιος διέταξε.