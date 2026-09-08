Επιθέσεις των Χούθι με drones και πυραύλους σε ARAMCO, αεροδρόμιο και στρατιωτική βάση στη Σαουδική Αραβία
ΚΟΣΜΟΣ
Χούθι Υεμένη Σαουδική Αραβία

Επιθέσεις των Χούθι με drones και πυραύλους σε ARAMCO, αεροδρόμιο και στρατιωτική βάση στη Σαουδική Αραβία

Οι αντάρτες ανακοίνωσαν αντίποινα μετά τις σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές στην Υεμένη

Επιθέσεις των Χούθι με drones και πυραύλους σε ARAMCO, αεροδρόμιο και στρατιωτική βάση στη Σαουδική Αραβία
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Το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά --γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι--, το οποίο πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε διάφορους στόχους σε νοτιοδυτικούς τομείς της γειτονικής Σαουδικής Αραβίας, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού ARAMCO, σε αντίποινα για σαουδαραβικές αεροπορικές επιδομές.

«Drones και πύραυλοι της Υεμένης σφυροκοπούν τον σαουδάραβα εχθρό», ανέφερε το κίνημα μέσω Telegram, προσθέτοντας κατόπιν ότι στοχοποιήθηκαν το διεθνές αεροδρόμιο στην Άμπχα, η αεροπορική βάση Βασιλιάς Χαλίντ και εγκαταστάσεις της ARAMCO στην Άμπχα και στην Τζιζάν.



Νωρίτερα, οι υγειονομικές αρχές των ανταρτών είχαν κάνει λόγο για 14 νεκρούς και τραυματίες σε αεροπορικές επιδρομές του βασιλείου στο βορειοδυτικό τμήμα της Υεμένης. Το Ριάντ δεν σχολίασε.

Ανάμεσα στις εγκαταστάσεις που χτυπήθηκαν ήταν φυλακή και πολλοί κρατούμενοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, ενώ άλλοι παρέμεναν παγιδευμένοι στα συντρίμμια, σύμφωνα με τους Χούθι, που διεμήνυσαν πως η «σαουδαραβική επίθεση εναντίον της Υεμένης» δεν θα έμενε αναπάντητη, διά στόματος του εκπροσώπου του κινήματος για τις στρατιωτικές υποθέσεις Γιαχία Σάρια.
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