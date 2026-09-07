Σάλος στη Βρετανία: Όργια αστυνομικών σε airbnb στη Βουδαπέστη, γυναίκα συνάδελφός τους κατήγγειλε σεξουαλική επίθεση

Σε δύο συλλήψεις εν ενεργεία αστυνομικών προχώρησε η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου για περιστατικά που φέρονται να σημειώθηκαν στη διάρκεια ταξιδιού ομάδας συναδέλφων στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας





Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα







Η υπόθεση οδήγησε στη σύλληψη δύο αστυνομικών, ο ένας ως ύποπτος για επίθεση και ο δεύτερος ως ύποπτος για σεξουαλική επίθεση.



Οι καταγγελίες της γυναίκας αστυνομικού Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η γυναίκα φέρεται να κατήγγειλε ότι ένας άνδρας αστυνομικός την άρπαξε από το χέρι και την απομάκρυνε με τη βία από δωμάτιο, οδηγώντας τη σε άλλο χώρο.







Η ίδια γυναίκα κατήγγειλε επίσης ότι αργότερα δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από διαφορετικό άνδρα αστυνομικό.



Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν σε διαφορετικές ημέρες και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

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«Σοκ» και αμηχανία στη Μητροπολιτική Αστυνομία Οι συλλήψεις έχουν προκαλέσει έντονη αναστάτωση στο εσωτερικό της Met Police, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η εφημερίδα.



Στο ταξίδι συμμετείχαν τόσο απλοί αστυνομικοί όσο και λοχίες, γεγονός που έχει δημιουργήσει ερωτήματα και για την επίβλεψη της ομάδας.



Η ηγεσία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας έχει συγκαλέσει ειδική ομάδα διαχείρισης της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια τι συνέβη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.



Πηγή ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η υπόθεση έχει προκαλέσει «βαθιά αμηχανία» στο Σώμα και ότι η εσωτερική έρευνα επιχειρεί να εξακριβώσει πλήρως τα γεγονότα.



Σοβαρή εσωτερική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου , μετά τη σύλληψη δύο εν ενεργεία αστυνομικών για περιστατικά που φέρονται να σημειώθηκαν στη διάρκεια ταξιδιού ομάδας συναδέλφων στη Βουδαπέστη Σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα The Sun , ομάδα 15 ανδρών και γυναικών αστυνομικών, που υπηρετούσαν στην ίδια αστυνομική μονάδα, είχε ταξιδέψει στην ουγγρική πρωτεύουσα για διακοπές και είχε νοικιάσει μέσω Airbnb ένα μεγάλο σπίτι.Κατά τη διάρκεια μιας βραδιάς με κατανάλωση αλκοόλ, αρκετά μέλη της παρέας φέρονται να είχαν σεξουαλικές επαφές, ενώ μία γυναίκα αστυνομικός προχώρησε αργότερα σε επίσημη καταγγελία για τη συμπεριφορά τουλάχιστον δύο ανδρών συναδέλφων της.Η υπόθεση οδήγησε στη σύλληψη δύο αστυνομικών, ο ένας ως ύποπτος για επίθεση και ο δεύτερος ως ύποπτος για σεξουαλική επίθεση.Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η γυναίκα φέρεται να κατήγγειλε ότι ένας άνδρας αστυνομικός την άρπαξε από το χέρι και την απομάκρυνε με τη βία από δωμάτιο, οδηγώντας τη σε άλλο χώρο.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν διατυπώνεται ισχυρισμός ότι ο συγκεκριμένος άνδρας επιχείρησε να έχει σεξουαλική επαφή μαζί της. Η καταγγελία αφορά τη φερόμενη βίαιη συμπεριφορά και το γεγονός ότι την έπιασε από το χέρι.Η ίδια γυναίκα κατήγγειλε επίσης ότι αργότερα δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από διαφορετικό άνδρα αστυνομικό.Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν σε διαφορετικές ημέρες και αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.Οι συλλήψεις έχουν προκαλέσει έντονη αναστάτωση στο εσωτερικό της Met Police, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η εφημερίδα.Στο ταξίδι συμμετείχαν τόσο απλοί αστυνομικοί όσο και λοχίες, γεγονός που έχει δημιουργήσει ερωτήματα και για την επίβλεψη της ομάδας.Η ηγεσία της Μητροπολιτικής Αστυνομίας έχει συγκαλέσει ειδική ομάδα διαχείρισης της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια τι συνέβη κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.Πηγή ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η υπόθεση έχει προκαλέσει «βαθιά αμηχανία» στο Σώμα και ότι η εσωτερική έρευνα επιχειρεί να εξακριβώσει πλήρως τα γεγονότα.

Παράλληλα, θεωρείται πιθανό να κληθούν για κατάθεση και άλλα μέλη της ομάδας που συμμετείχε στις διακοπές.



Ερωτήματα για την επίβλεψη Ένα ακόμη σκέλος της έρευνας της Διεύθυνσης Επαγγελματικών Προτύπων της Met αφορά το κατά πόσο υπήρχε επαρκής επίβλεψη από ανώτερους αξιωματικούς που βρίσκονταν στο ταξίδι.



Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το δημοσίευμα, στην ομάδα υπήρχαν λοχίες και πλέον εξετάζεται πώς επιτράπηκε να εξελιχθεί η βραδιά σε τέτοιο βαθμό χωρίς παρέμβαση.



Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι ορισμένα μέλη της παρέας φέρονται να είχαν ήδη προσωπικές ή σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ τους πριν από το ταξίδι.



Ωστόσο, το ενδιαφέρον της έρευνας επικεντρώνεται αποκλειστικά στις καταγγελίες για πιθανές ποινικά κολάσιμες πράξεις και στην ενδεχόμενη παραβίαση των κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς.



Τι ανακοίνωσε η Met Police Εκπρόσωπος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι δύο εν ενεργεία αστυνομικοί συνελήφθησαν μετά από έρευνα της Διεύθυνσης Επαγγελματικών Προτύπων.



Ο ένας, που υπηρετεί στην Central North Command, συνελήφθη στις 31 Αυγούστου ως ύποπτος για επίθεση.



Ο δεύτερος, από την ίδια διοίκηση, συνελήφθη στις 3 Σεπτεμβρίου ως ύποπτος για σεξουαλική επίθεση.



Η αστυνομία επιβεβαίωσε επίσης ότι τα φερόμενα περιστατικά σημειώθηκαν στη Βουδαπέστη.



Και οι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση και τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.



«Όλες οι καταγγελίες για εγκληματική συμπεριφορά ή παραπτώματα από αστυνομικούς αντιμετωπίζονται με τη μέγιστη σοβαρότητα», ανέφερε η Met Police.



Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει τελική κρίση ως προς τις καταγγελίες.