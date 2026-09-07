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Συνετρίβη μονοκινητήριο αεροσκάφος στη Φλόριντα, νεκρός ο πιλότος
Συνετρίβη μονοκινητήριο αεροσκάφος στη Φλόριντα, νεκρός ο πιλότος
Το αεροσκάφος φέρεται να προσέκρουσε σε ηλεκτροφόρο καλώδιο πριν συντριβεί στον δρόμο
Ένας πιλότος έχασε τη ζωή του τη Δευτέρα (7/9) μετά από συντριβή μονοκινητήριου αεροσκάφους κοντά στο Περιφερειακό Αεροδρόμιο Space Coast στο Τίτουςβιλ της Φλόριντα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Titusville, το αεροσκάφος φέρεται να προσέκρουσε σε ηλεκτροφόρο καλώδιο πριν συντριβεί στον δρόμο. Ο πιλότος ήταν το μόνο άτομο που επέβαινε στο αεροσκάφος, ανέφεραν οι αρχές.
Το συμβάν συνέβη στα ανοικτά της ανατολικής ακτής της πολιτείας, 64 χλμ. ακριβώς ανατολικά του Ορλάντο, γύρω στις 10:00 το πρωί (τοπική ώρα), σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.
Λόγω της «φύσης της συντριβής», οι Αρχές δεν έχουν καταφέρει ακόμη να ταυτοποιήσουν με βεβαιότητα τον πιλότο, ανέφερε η Πυροσβεστική.
Το Αστυνομικό Τμήμα του Titusville δήλωσε ότι η εταιρεία Florida Power and Light διέκοψε την παροχή ρεύματος στις γειτονικές περιοχές ως προληπτικό μέτρο. Η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης αναμένεται να διαρκέσει μερικές ώρες.
Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) συνδράμει επίσης στην έρευνα.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Titusville, το αεροσκάφος φέρεται να προσέκρουσε σε ηλεκτροφόρο καλώδιο πριν συντριβεί στον δρόμο. Ο πιλότος ήταν το μόνο άτομο που επέβαινε στο αεροσκάφος, ανέφεραν οι αρχές.
Η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB), μία από τις υπηρεσίες που διερευνούν την υπόθεση, αναγνώρισε το μονοκινητήριο αεροσκάφος ως Mooney M20F, ένα τετραθέσιο αεροπλάνο με έλικα. Ο πιλότος ήταν το μόνο άτομο που επέβαινε στο αεροσκάφος, ανέφεραν οι αρχές.
A pilot died Monday after a small, single-engine plane crashed near the Space Coast Regional Airport in Titusville, the fire department said. https://t.co/IXixkJdeH1— FOX 13 Tampa Bay (@FOX13News) September 7, 2026
Το συμβάν συνέβη στα ανοικτά της ανατολικής ακτής της πολιτείας, 64 χλμ. ακριβώς ανατολικά του Ορλάντο, γύρω στις 10:00 το πρωί (τοπική ώρα), σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.
Λόγω της «φύσης της συντριβής», οι Αρχές δεν έχουν καταφέρει ακόμη να ταυτοποιήσουν με βεβαιότητα τον πιλότο, ανέφερε η Πυροσβεστική.
Το Αστυνομικό Τμήμα του Titusville δήλωσε ότι η εταιρεία Florida Power and Light διέκοψε την παροχή ρεύματος στις γειτονικές περιοχές ως προληπτικό μέτρο. Η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης αναμένεται να διαρκέσει μερικές ώρες.
Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας (FAA) συνδράμει επίσης στην έρευνα.
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