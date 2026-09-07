Ο Πούτιν δεν έκανε βήμα πίσω στη συνάντηση με τους Αμερικανούς για Ουκρανία, επιμένει για το Ντονμπάς - Έρχεται 5ος χειμώνας πολέμου λέει ο Ζελένσκι

Οι απεσταλμένοι του Τραμπ πήγαν από τη Μόσχα στο Κίεβο με «νέες ιδέες», αλλά χωρίς ρωσική υποχώρηση και χωρίς συμφωνία - Το Ντονμπάς παραμένει το μεγάλο αδιέξοδο και η Ρωσία δεν έχει εγκαταλείψει καμία από τις βασικές απαιτήσεις της