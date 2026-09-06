«Σημαντική ειρηνευτική επίσκεψη»: Το Κρεμλίνο μετά τις τρίωρες συνομιλίες Πούτιν με Γουίτκοφ και Κούσνερ για την Ουκρανία
«Σημαντική ειρηνευτική επίσκεψη»: Το Κρεμλίνο μετά τις τρίωρες συνομιλίες Πούτιν με Γουίτκοφ και Κούσνερ για την Ουκρανία
Οι απεσταλμένοι του Τραμπ μετέφεραν στη Μόσχα πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου – Επόμενος σταθμός το Κίεβο για τις συνομιλίες με τον Ζελένσκι
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε στη Μόσχα με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, σε μια κρίσιμη διπλωματική επαφή με στόχο την αναζήτηση δρόμου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Οι συνομιλίες διήρκεσαν περίπου τρεις ώρες, ενώ το Κρεμλίνο χαρακτήρισε την επίσκεψη «σημαντική ειρηνευτική προσπάθεια».
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ολοκλήρωσε τις συνομιλίες του στο Κρεμλίνο με την αμερικανική αντιπροσωπεία που αποτελείται από τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ουάσινγκτον να αναβιώσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, διήρκεσε περίπου τρεις ώρες.
Στις συνομιλίες από ρωσικής πλευράς συμμετείχαν επίσης ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Γιούρι Ουσάκοφ και ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικός εκπρόσωπος του Πούτιν για επενδυτική και οικονομική συνεργασία με ξένες χώρες και επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF).
Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος είχε «εξαιρετικά ειλικρινείς» συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους σχετικά με την αναζήτηση τρόπων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ να προτείνουν «μια σειρά από ιδέες».
Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ είπε σε δημοσιογράφους ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι είχαν προετοιμαστεί σχολαστικά για αυτήν την επίσκεψη, επανέλαβαν το ενδιαφέρον τους για γρήγορο τερματισμό των εχθροπραξιών και παρουσίασαν «μια σειρά από ιδέες» σχετικά με πιθανούς τρόπους διευθέτησης της σύγκρουσης.
«Η συζήτηση ήταν εποικοδομητική, εξαιρετικά ειλικρινής και σε πνεύμα εμπιστοσύνης», δήλωσε ο Ουσακόφ, διευκρινίζοντας ότι η ρωσική πλευρά υπογράμμισε πως είναι πεπεισμένη ότι θα επιτύχει τους στόχους που έθεσε όταν ξεκινούσε η στρατιωτική επιχείρηση.
«Η κατάσταση είναι, φυσικά, όχι απλή», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος κατά την έναρξη της συνάντησης, πριν προσθέσει ότι οι επαφές μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον είναι πάντα επωφελείς.
Ο Πούτιν ανέφερε επίσης ότι η Ρωσία θεωρεί κατάλληλη τη συνεργασία με τους Αμερικανούς εκπροσώπους, υποστηρίζοντας πως το επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών είναι «πολύ υψηλό».
Παράλληλα, ζήτησε από τους απεσταλμένους να μεταφέρουν στον Ντόναλντ Τραμπ τις «καλύτερες ευχές» του και τις ευχαριστίες του.
«Πριν αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση, θα ήθελα να σας ζητήσω να μεταφέρετε τις καλύτερες ευχές μου και ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, κ. Τραμπ», είπε χαρακτηριστικά.
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ολοκλήρωσε τις συνομιλίες του στο Κρεμλίνο με την αμερικανική αντιπροσωπεία που αποτελείται από τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ουάσινγκτον να αναβιώσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, διήρκεσε περίπου τρεις ώρες.
Στις συνομιλίες από ρωσικής πλευράς συμμετείχαν επίσης ο σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Γιούρι Ουσάκοφ και ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικός εκπρόσωπος του Πούτιν για επενδυτική και οικονομική συνεργασία με ξένες χώρες και επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF).
Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος είχε «εξαιρετικά ειλικρινείς» συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους σχετικά με την αναζήτηση τρόπων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ να προτείνουν «μια σειρά από ιδέες».
Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ είπε σε δημοσιογράφους ότι οι Αμερικανοί απεσταλμένοι είχαν προετοιμαστεί σχολαστικά για αυτήν την επίσκεψη, επανέλαβαν το ενδιαφέρον τους για γρήγορο τερματισμό των εχθροπραξιών και παρουσίασαν «μια σειρά από ιδέες» σχετικά με πιθανούς τρόπους διευθέτησης της σύγκρουσης.
«Η συζήτηση ήταν εποικοδομητική, εξαιρετικά ειλικρινής και σε πνεύμα εμπιστοσύνης», δήλωσε ο Ουσακόφ, διευκρινίζοντας ότι η ρωσική πλευρά υπογράμμισε πως είναι πεπεισμένη ότι θα επιτύχει τους στόχους που έθεσε όταν ξεκινούσε η στρατιωτική επιχείρηση.
Πούτιν: «Η κατάσταση δεν είναι απλή»Στα πλάνα που έδωσαν στη δημοσιότητα τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Βλαντίμιρ Πούτιν εμφανίζεται να υποδέχεται τους δύο Αμερικανούς αξιωματούχους σε αίθουσα του Κρεμλίνου.
«Η κατάσταση είναι, φυσικά, όχι απλή», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος κατά την έναρξη της συνάντησης, πριν προσθέσει ότι οι επαφές μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον είναι πάντα επωφελείς.
Ο Πούτιν ανέφερε επίσης ότι η Ρωσία θεωρεί κατάλληλη τη συνεργασία με τους Αμερικανούς εκπροσώπους, υποστηρίζοντας πως το επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο πλευρών είναι «πολύ υψηλό».
Παράλληλα, ζήτησε από τους απεσταλμένους να μεταφέρουν στον Ντόναλντ Τραμπ τις «καλύτερες ευχές» του και τις ευχαριστίες του.
«Πριν αρχίσουμε να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση, θα ήθελα να σας ζητήσω να μεταφέρετε τις καλύτερες ευχές μου και ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, κ. Τραμπ», είπε χαρακτηριστικά.
Από την πλευρά του, ο Στιβ Γουίτκοφ εμφανίστηκε ιδιαίτερα θερμός απέναντι στον Ρώσο πρόεδρο, λέγοντας ότι όταν οι δύο άνδρες αποσυρθούν από την ενεργό δράση «θα έχουν απίστευτες ιστορίες και αναμνήσεις», προσθέτοντας ότι η ιστορία του Πούτιν θα βρίσκεται «στην κορυφή όλων».
Ο Ρώσος αξιωματούχος, ο οποίος συμμετείχε στις συνομιλίες, έκανε τη δήλωση μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, συνοδεύοντάς τη με φωτογραφίες του ίδιου να αποχαιρετά τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο αεροδρόμιο της Μόσχας.
Ο Γιούρι Ουσάκοφ χαρακτήρισε τις συνομιλίες «χρήσιμες», σημειώνοντας ότι οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι θα μεταφέρουν στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τις «παρατηρήσεις και εκτιμήσεις» που έλαβαν προσωπικά από τον Πούτιν.
Το αμερικανικό κλιμάκιο αναμένεται να μεταβεί την Κυριακή στο Κίεβο, όπου θα πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσκεψη στην ουκρανική πρωτεύουσα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης αποστολής.
Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία, η οποία ξεκίνησε το 2022 και έχει προκαλέσει εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια εκτοπισμένους.
Στο πλαίσιο των επαφών, η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν να μην πραγματοποιήσουν επιθέσεις στις πρωτεύουσες των δύο χωρών για τρεις ημέρες.
Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Πούτιν έδωσε εντολή να μην πραγματοποιηθούν ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου για τρεις ημέρες, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται για συνολική κατάπαυση του πυρός.
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι επίσης έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις στη Μόσχα έως τη Δευτέρα, ζητώντας από τη ρωσική πλευρά να πράξει το ίδιο απέναντι στο Κίεβο.
«Μόλις μίλησα με τους απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου. Έχουν ήδη αρχίσει να εργάζονται με τη ρωσική πλευρά», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Χ.
Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι η Ουκρανία «περιμένει τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ» και είναι έτοιμη για «ουσιαστική συζήτηση».
Ο πόλεμος, που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή το 2022, έχει κλιμακωθεί τους τελευταίους μήνες, με αυξανόμενες απώλειες αμάχων και νέες επιθέσεις.
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Μόσχα σκοπεύει να καταλάβει και τα υπόλοιπα εδάφη της ανατολικής Ουκρανίας που θεωρεί στρατηγικής σημασίας.
Φωτογραφίες από τη συνάντηση Κούσνερ και Γουίτκοφ με τον Πούτιν στη Μόσχα
Το μήνυμα του Κρεμλίνου και η επόμενη στάση στο ΚίεβοΜετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Κίριλ Ντμίτριεφ χαρακτήρισε την επίσκεψη των απεσταλμένων του Τραμπ στη Μόσχα ως «σημαντική ειρηνευτική επίσκεψη».
Ο Ρώσος αξιωματούχος, ο οποίος συμμετείχε στις συνομιλίες, έκανε τη δήλωση μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, συνοδεύοντάς τη με φωτογραφίες του ίδιου να αποχαιρετά τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο αεροδρόμιο της Μόσχας.
Important peacemaking visit. 🕊️ pic.twitter.com/r5UQhjeMxE— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) September 5, 2026
Ο Γιούρι Ουσάκοφ χαρακτήρισε τις συνομιλίες «χρήσιμες», σημειώνοντας ότι οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι θα μεταφέρουν στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τις «παρατηρήσεις και εκτιμήσεις» που έλαβαν προσωπικά από τον Πούτιν.
🇷🇺🤝🇺🇸 pic.twitter.com/XEkCjKC83T— Kirill Dmitriev (@kadmitriev) September 5, 2026
Το αμερικανικό κλιμάκιο αναμένεται να μεταβεί την Κυριακή στο Κίεβο, όπου θα πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσκεψη στην ουκρανική πρωτεύουσα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης αποστολής.
Η πρόταση Τραμπ και η προσωρινή παύση επιθέσεωνΗ επίσκεψη των απεσταλμένων πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ μεταφέρουν «μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου», χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες του σχεδίου.
Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία, η οποία ξεκίνησε το 2022 και έχει προκαλέσει εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια εκτοπισμένους.
Στο πλαίσιο των επαφών, η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν να μην πραγματοποιήσουν επιθέσεις στις πρωτεύουσες των δύο χωρών για τρεις ημέρες.
Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Πούτιν έδωσε εντολή να μην πραγματοποιηθούν ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου για τρεις ημέρες, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται για συνολική κατάπαυση του πυρός.
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι επίσης έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις στη Μόσχα έως τη Δευτέρα, ζητώντας από τη ρωσική πλευρά να πράξει το ίδιο απέναντι στο Κίεβο.
«Μόλις μίλησα με τους απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου. Έχουν ήδη αρχίσει να εργάζονται με τη ρωσική πλευρά», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Χ.
Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι η Ουκρανία «περιμένει τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ» και είναι έτοιμη για «ουσιαστική συζήτηση».
I have just spoken with the U.S. President’s envoys. They have already begun working with the Russian side today. From the moment of this conversation, we are ready to observe a ceasefire in airstrikes against the cities involved in the negotiation process. From now through the…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 5, 2026
Ο πόλεμος συνεχίζεται παρά τις διπλωματικές κινήσειςΟι συνομιλίες στη Μόσχα πραγματοποιήθηκαν ενώ οι εχθροπραξίες συνεχίζονται.
Ο πόλεμος, που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή το 2022, έχει κλιμακωθεί τους τελευταίους μήνες, με αυξανόμενες απώλειες αμάχων και νέες επιθέσεις.
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Μόσχα σκοπεύει να καταλάβει και τα υπόλοιπα εδάφη της ανατολικής Ουκρανίας που θεωρεί στρατηγικής σημασίας.
Φωτογραφίες από τη συνάντηση Κούσνερ και Γουίτκοφ με τον Πούτιν στη Μόσχα
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