«Σημαντική ειρηνευτική επίσκεψη»: Το Κρεμλίνο μετά τις τρίωρες συνομιλίες Πούτιν με Γουίτκοφ και Κούσνερ για την Ουκρανία

Το μήνυμα του Κρεμλίνου και η επόμενη στάση στο Κίεβο

Η πρόταση Τραμπ και η προσωρινή παύση επιθέσεων

Ο πόλεμος συνεχίζεται παρά τις διπλωματικές κινήσεις

Από την πλευρά του, ο Στιβ Γουίτκοφ εμφανίστηκε ιδιαίτερα θερμός απέναντι στον Ρώσο πρόεδρο, λέγοντας ότι όταν οι δύο άνδρες αποσυρθούν από την ενεργό δράση «θα έχουν απίστευτες ιστορίες και αναμνήσεις», προσθέτοντας ότι η ιστορία του Πούτιν θα βρίσκεται «στην κορυφή όλων».Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Κίριλ Ντμίτριεφ χαρακτήρισε την επίσκεψη των απεσταλμένων του Τραμπ στη Μόσχα ως «σημαντική ειρηνευτική επίσκεψη».Ο Ρώσος αξιωματούχος, ο οποίος συμμετείχε στις συνομιλίες, έκανε τη δήλωση μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, συνοδεύοντάς τη με φωτογραφίες του ίδιου να αποχαιρετά τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στο αεροδρόμιο της Μόσχας.Ο Γιούρι Ουσάκοφ χαρακτήρισε τις συνομιλίες «χρήσιμες», σημειώνοντας ότι οι δύο Αμερικανοί απεσταλμένοι θα μεταφέρουν στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τις «παρατηρήσεις και εκτιμήσεις» που έλαβαν προσωπικά από τον Πούτιν.Το αμερικανικό κλιμάκιο αναμένεται να μεταβεί την Κυριακή στο Κίεβο, όπου θα πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσκεψη στην ουκρανική πρωτεύουσα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης αποστολής.Η επίσκεψη των απεσταλμένων πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ μεταφέρουν «μια πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου», χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες του σχεδίου.Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει θέσει ως βασική προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία, η οποία ξεκίνησε το 2022 και έχει προκαλέσει εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και εκατομμύρια εκτοπισμένους.Στο πλαίσιο των επαφών, η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν να μην πραγματοποιήσουν επιθέσεις στις πρωτεύουσες των δύο χωρών για τρεις ημέρες.Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Πούτιν έδωσε εντολή να μην πραγματοποιηθούν ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου για τρεις ημέρες, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται για συνολική κατάπαυση του πυρός.Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι επίσης έτοιμη να σταματήσει τις επιθέσεις στη Μόσχα έως τη Δευτέρα, ζητώντας από τη ρωσική πλευρά να πράξει το ίδιο απέναντι στο Κίεβο.«Μόλις μίλησα με τους απεσταλμένους του Αμερικανού προέδρου. Έχουν ήδη αρχίσει να εργάζονται με τη ρωσική πλευρά», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Χ.Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι η Ουκρανία «περιμένει τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ» και είναι έτοιμη για «ουσιαστική συζήτηση».Οι συνομιλίες στη Μόσχα πραγματοποιήθηκαν ενώ οι εχθροπραξίες συνεχίζονται.Ο πόλεμος, που ξεκίνησε με τη ρωσική εισβολή το 2022, έχει κλιμακωθεί τους τελευταίους μήνες, με αυξανόμενες απώλειες αμάχων και νέες επιθέσεις.Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Μόσχα σκοπεύει να καταλάβει και τα υπόλοιπα εδάφη της ανατολικής Ουκρανίας που θεωρεί στρατηγικής σημασίας.