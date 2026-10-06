Ο Ζελένσκι προειδοποιεί τους Ουκρανούς για επικείμενη μαζική ρωσική επίθεση, «είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε», βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ουκρανία Ρωσία ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ζελένσκι προειδοποιεί τους Ουκρανούς για επικείμενη μαζική ρωσική επίθεση, «είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε», βίντεο

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας ζητά από τους πολίτες της χώρας του να είναι σε εγρήγορση για μαζικές ρωσικές πυραυλικές επιθέσεις

Ο Ζελένσκι προειδοποιεί τους Ουκρανούς για επικείμενη μαζική ρωσική επίθεση, «είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε», βίντεο
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Βιντεοσκοπημένο μήνυμά του δημοσίευσε πριν λίγο ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στον προσωπικό του λογαριασμό στο Χ με το οποίο ζητά από τους πολίτες της Ουκρανίας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και προετοιμασμένοι για μια μαζική ρωσική επίθεση τις επόμενες ώρες.

«Έχουμε ενημερωμένες πληροφορίες για τις προετοιμασίες της Ρωσίας για μια μαζική επίθεση. Σας παρακαλώ, να φροντίσετε τον εαυτό σας και να ανταποκρίνεστε στις ειδοποιήσεις απειλής πυραύλων», αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμά του ο Ζελένσκι, που έχει τραβήξει στο βίντεο σε πολύ χαμηλό φωτισμό και σε εξωτερικό σημείο.

«Οι ουκρανικές υπηρεσίες και η Αεροπορία μας είναι έτοιμες να ανταποκριθούν – όσο επιτρέπουν οι άμυνές μας. Και πολλά εξαρτώνται από τους εταίρους μας – κάθε χώρα στον κόσμο που διαθέτει τις αμυντικές δυνατότητες που χρειαζόμαστε και μπορεί να τις παρέχει σε εμάς. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει η πολιτική βούληση να γίνει αυτό – ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη», προσθέτει χαρακτηριστικά.

Ολοκληρο το μήνυμα του Ζελένσκι

«Έχουμε ενημερωμένες πληροφορίες για τις προετοιμασίες της Ρωσίας για μια μαζική επίθεση. Σας παρακαλώ, να φροντίσετε τον εαυτό σας και να ανταποκρίνεστε στις ειδοποιήσεις απειλής πυραύλων. Οι ουκρανικές υπηρεσίες και η Αεροπορία μας είναι έτοιμες να ανταποκριθούν – όσο επιτρέπουν οι άμυνές μας. Και πολλά εξαρτώνται από τους εταίρους μας – κάθε χώρα στον κόσμο που διαθέτει τις αμυντικές δυνατότητες που χρειαζόμαστε και μπορεί να τις παρέχει σε εμάς. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει η πολιτική βούληση να γίνει αυτό – ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη».

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