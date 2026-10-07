Σφίγγει ο κλοιός για τους influencers και τον παράνομο τζόγο: «Κόφτης» σε πληρωμές και αναλήψεις

Στο μικροσκόπιο 18 influencers με 3,6 εκατ. ακολούθους - Πότε μπλοκάρονται οι συναλλαγές - Tι συμβαίνει με τα χρήματα των παικτών όταν μια πλατφόρμα μπαίνει στη μαύρη λίστα