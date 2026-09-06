Φαίνεται ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί αυτόν τον χειμώνα, λέει ο Ζελένσκι, παρά τη διαμεσολαβητική προσπάθεια των Αμερικανών
ΚΟΣΜΟΣ
Βολοντίμιρ Ζελένσκι Ουκρανία Πόλεμος στην Ουκρανία Τζάρεντ Κούσνερ Στιβ Γουίτκοφ

Φαίνεται ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί αυτόν τον χειμώνα, λέει ο Ζελένσκι, παρά τη διαμεσολαβητική προσπάθεια των Αμερικανών

Ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι το εδαφικό, που είναι κεντρικό ζήτημα στη σύγκρουση με τη Ρωσία, δεν μπορεί να επιλυθεί, παρά μόνο στις συναντήσεις μεταξύ αρχηγών κρατών - «Χρειάζονται συμβιβασμοί» διαμηνύει ο Γουίτκοφ

Φαίνεται ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί αυτόν τον χειμώνα, λέει ο Ζελένσκι, παρά τη διαμεσολαβητική προσπάθεια των Αμερικανών
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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι, παρά την «θετική» αποτίμησή του, για τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς απεσταλμένους που επισκέπτονται το Κίεβο, ο πόλεμος κατά της Ρωσίας φαίνεται ότι πρέπει να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα αυτού, «επί του παρόντος».

«Ελπίζουμε ειλικρινά να καταλήξουμε σε συμφωνίες με τους Αμερικανούς εταίρους μας και βασιζόμαστε στη στήριξη των Ευρωπαίων εταίρων μας, εάν ο πόλεμος παραταθεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα, κάτι που φαίνεται να ισχύει επί του παρόντος» δήλωσε ο Ζελένσκι στην συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά τις συνομιλίες.

Παράλληλα τόνισε ότι το εδαφικό, που είναι κεντρικό ζήτημα στη σύγκρουση μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, δεν μπορεί να επιλυθεί παρά μόνο στις συναντήσεις μεταξύ αρχηγών κρατών.

«Θέλω να επιμείνω στη θέση μου, η οποία είναι ότι τόσο περίπλοκα θέματα (για τα εδάφη σ.σ.) δεν μπορούν να επιλυθούν παρά μόνο σε επίπεδο ηγετών» δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου μετά τις πρώτες του συνομιλίες στο Κίεβο με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ζελένσκι ζητά εδώ και πολύ καιρό μια συνάντηση με τον ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για να διευθετηθεί το ζήτημα των εδαφών, κάτι που το Κρεμλίνο αρνείται να κάνει.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι οι αντιπροσωπείας των ΗΠΑ και της Ουκρανίας συζήτησαν για την ασφάλεια και τις οικονομικές εγγυήσεις για το Κίεβο, καθώς και για ένα σχέδιο ευημερίας.


«Χρειάζονται συμβιβασμοί» διαμηνύει ο Γουίτκοφ

Από την πλευρά του, ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ κάλεσε σήμερα τη Μόσχα και το Κίεβο να κάνουν «συμβιβασμούς» για την εξεύρεση μιας διεξόδου από τον πόλεμο που τις έχει φέρει αντιμέτωπες μετά τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

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«Θα πρέπει και οι δύο πλευρές να κάνουν συμβιβασμούς και να περιορίσουν τις διαφορές τους και πιστεύουμε ότι διαθέτουμε τα απαραίτητα στοιχεία για να καταλήξουμε σε αυτό» δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου μετά τις πρώτες του συνομιλίες στο Κίεβο. «Είναι πολύ δύσκολο, αλλά είμαστε αποφασισμένοι, φροντίζουμε γι αυτό και ελπίζουμε ότι όλα αυτά θα καταλήξουν σε μια διπλωματική επίλυση» της σύγκρουσης, πρόσθεσε.

Ο Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε επίσης ότι αισθάνεται ικανοποιημένος με τις ειρηνευτικές συνομιλίες τόσο στη Μόσχα όσο και στο Κίεβο και πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ ελπίζουν να βρουν μια διπλωματική λύση στον πόλεμο, ο οποίος διανύει τώρα στον πέμπτο χρόνο του.
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