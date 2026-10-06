Η Toyota εξελίσσεται εδώ και 6 δεκαετίες μαζί με την ελληνική αγορά και τις ανάγκες των οδηγών, διαμορφώνοντας παράλληλα τη δική της πρόταση για το μέλλον της βιώσιμης αυτοκίνησης.
Επίθεση του Τραμπ κατά του Fox News: Ασχολούνται περισσότερο με τζιχαντιστές και Δημοκρατικούς παρά με τις συγκεντρώσεις μου
Επίθεση του Τραμπ κατά του Fox News: Ασχολούνται περισσότερο με τζιχαντιστές και Δημοκρατικούς παρά με τις συγκεντρώσεις μου
Έχουν χάσει τον δρόμο τους, σχολιάζει ο Αμερικανός πρόεδρος για το τηλεοπτικό δίκτυο που τον στήριξε όσο λίγα
Οι επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά μέσων ενημέρωσης είναι συχνές και στοχευμένες, δύσκολα όμως θα τον δούμε να στρέφει τα πυρά του κατά φιλικών μέσων ενημέρωσης, όπως το Fox News.
Αυτό κάνει σήμερα σε ανάρτησή του κατά του τηλεοπτικού δικτύου, το οποίο κατηγορεί ότι αφιερώνει πολύ χρόνο στους αντιπάλους του παρά στον ίδιο.
Ασχολείται το δίκτυο με τους «βλάκες τους Δημοκρατικούς» και «δεν δείχνουν τις συγκεντρώσεις μου που σπάνε ρεκόρ το επόμενο πρωί», γράφει για να καταλήξει με το σχόλιο ότι «έχουν χάσει τον δρόμο τους».
Ο Τραμπ γράφει στην ανάρτησή του: «Το Fox News αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην κάλυψη των τζιχαντιστών και των υποψηφίων των Βλακοδημοκρατικών παρά στους παλιούς καλούς Ρεπουμπλικάνους, τους ανθρώπους που έσωσαν την Αμερική και την κάνουν και πάλι μεγάλη.
Το μόνο που συζητούν είναι τζιχαντιστές των Βλακοδημοκρατικών όπως ο Ελ-Σαγιέντ, με τη χαλαρή συνέντευξή του από τη Μάρθα ΜακΚάλουμ, και άλλοι παρόμοιοι. Εμένα δεν με παίρνει ποτέ συνέντευξη έτσι.
Δεν δείχνουν τις συγκεντρώσεις μου που σπάνε ρεκόρ το επόμενο πρωί, άλλοι όμως το κάνουν, και αυτό είναι που παρακολουθεί το κίνημα MAGA. Το Fox προωθεί τους Βλακοδημοκρατικούς, όχι τους Ρεπουμπλικάνους και το κίνημα MAGA. Έχουν χάσει εντελώς τον δρόμο τους!».
Αυτό κάνει σήμερα σε ανάρτησή του κατά του τηλεοπτικού δικτύου, το οποίο κατηγορεί ότι αφιερώνει πολύ χρόνο στους αντιπάλους του παρά στον ίδιο.
Ασχολείται το δίκτυο με τους «βλάκες τους Δημοκρατικούς» και «δεν δείχνουν τις συγκεντρώσεις μου που σπάνε ρεκόρ το επόμενο πρωί», γράφει για να καταλήξει με το σχόλιο ότι «έχουν χάσει τον δρόμο τους».
Ο Τραμπ γράφει στην ανάρτησή του: «Το Fox News αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην κάλυψη των τζιχαντιστών και των υποψηφίων των Βλακοδημοκρατικών παρά στους παλιούς καλούς Ρεπουμπλικάνους, τους ανθρώπους που έσωσαν την Αμερική και την κάνουν και πάλι μεγάλη.
Το μόνο που συζητούν είναι τζιχαντιστές των Βλακοδημοκρατικών όπως ο Ελ-Σαγιέντ, με τη χαλαρή συνέντευξή του από τη Μάρθα ΜακΚάλουμ, και άλλοι παρόμοιοι. Εμένα δεν με παίρνει ποτέ συνέντευξη έτσι.
Δεν δείχνουν τις συγκεντρώσεις μου που σπάνε ρεκόρ το επόμενο πρωί, άλλοι όμως το κάνουν, και αυτό είναι που παρακολουθεί το κίνημα MAGA. Το Fox προωθεί τους Βλακοδημοκρατικούς, όχι τους Ρεπουμπλικάνους και το κίνημα MAGA. Έχουν χάσει εντελώς τον δρόμο τους!».
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