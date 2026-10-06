Αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν άνδρα με μαχαίρι έξω από το ανάκτορο στη Στοκχόλμη, είχε ζητήσει να τον σκοτώσουν
ΚΟΣΜΟΣ
Σουηδία Στοκχόλμη Πυροβολισμοί Άνδρας Αστυνομικοί

Αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν άνδρα με μαχαίρι έξω από το ανάκτορο στη Στοκχόλμη, είχε ζητήσει να τον σκοτώσουν

Ο άνδρας κρατούσε μαχαίρι και κινήθηκε απειλητικά εναντίον των φρουρών του παλατιού, οι οποίοι προσπάθησαν αρχικά να τον ακινητοποιήσουν χρησιμοποιώντας όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης

Αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν άνδρα με μαχαίρι έξω από το ανάκτορο στη Στοκχόλμη, είχε ζητήσει να τον σκοτώσουν
Αστυνομικοί πυροβόλησαν απόψε και τραυμάτισαν έναν άνδρα ο οποίος είχε κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους έξω από το ανάκτορο της Στοκχόλμης, σύμφωνα με τις σουηδικές αρχές.

Η αστυνομία ανέφερε ότι κλήθηκε στο παλάτι λόγω της παρουσίας ενός άνδρα με επιθετική συμπεριφορά, ο οποίος ήταν οπλισμένος, χωρίς όμως να διευκρινίσει τι είδους όπλο είχε στην κατοχή του. Αστυνομικοί τον πυροβόλησαν και ο ύποπτος διακομίστηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο. Η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο, διευκρίνισε εκπρόσωπος της σουηδικής αστυνομίας.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Aftonbladet, ο άνδρας κρατούσε μαχαίρι και κινήθηκε απειλητικά εναντίον των φρουρών του παλατιού, οι οποίοι προσπάθησαν αρχικά να τον ακινητοποιήσουν χρησιμοποιώντας όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης (taser). Ακολούθως ο άνδρας προέτρεψε τους φρουρούς να τον σκοτώσουν.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, τον πυροβόλησαν στα πόδια και τον εξουδετέρωσαν, αναφέρει το δημοσίευμα.

Το ανάκτορο της Στοκχόλμης αποτελεί την επίσημη κατοικία του βασιλιά Καρόλου ΙΣτ΄ Γουσταύου και ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της σουηδικής πρωτεύουσας.

Thema Insights

Monaco Yacht Show 2026: Πώς η ΕΚΟ υποστηρίζει τις διαδρομές του ελληνικού και μεσογειακού yachting

Η πρώτη παρουσία της ΕΚΟ, μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY,  στην κορυφαία διεθνή έκθεση superyachts στο Μονακό ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος προμηθευτής καυσίμων για το Marine και το yachting στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης