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Αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν άνδρα με μαχαίρι έξω από το ανάκτορο στη Στοκχόλμη, είχε ζητήσει να τον σκοτώσουν
Αστυνομικοί πυροβόλησαν και τραυμάτισαν άνδρα με μαχαίρι έξω από το ανάκτορο στη Στοκχόλμη, είχε ζητήσει να τον σκοτώσουν
Ο άνδρας κρατούσε μαχαίρι και κινήθηκε απειλητικά εναντίον των φρουρών του παλατιού, οι οποίοι προσπάθησαν αρχικά να τον ακινητοποιήσουν χρησιμοποιώντας όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης
Αστυνομικοί πυροβόλησαν απόψε και τραυμάτισαν έναν άνδρα ο οποίος είχε κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους έξω από το ανάκτορο της Στοκχόλμης, σύμφωνα με τις σουηδικές αρχές.
Η αστυνομία ανέφερε ότι κλήθηκε στο παλάτι λόγω της παρουσίας ενός άνδρα με επιθετική συμπεριφορά, ο οποίος ήταν οπλισμένος, χωρίς όμως να διευκρινίσει τι είδους όπλο είχε στην κατοχή του. Αστυνομικοί τον πυροβόλησαν και ο ύποπτος διακομίστηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο. Η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο, διευκρίνισε εκπρόσωπος της σουηδικής αστυνομίας.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Aftonbladet, ο άνδρας κρατούσε μαχαίρι και κινήθηκε απειλητικά εναντίον των φρουρών του παλατιού, οι οποίοι προσπάθησαν αρχικά να τον ακινητοποιήσουν χρησιμοποιώντας όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης (taser). Ακολούθως ο άνδρας προέτρεψε τους φρουρούς να τον σκοτώσουν.
Το ανάκτορο της Στοκχόλμης αποτελεί την επίσημη κατοικία του βασιλιά Καρόλου ΙΣτ΄ Γουσταύου και ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της σουηδικής πρωτεύουσας.
Η αστυνομία ανέφερε ότι κλήθηκε στο παλάτι λόγω της παρουσίας ενός άνδρα με επιθετική συμπεριφορά, ο οποίος ήταν οπλισμένος, χωρίς όμως να διευκρινίσει τι είδους όπλο είχε στην κατοχή του. Αστυνομικοί τον πυροβόλησαν και ο ύποπτος διακομίστηκε τραυματισμένος σε νοσοκομείο. Η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο, διευκρίνισε εκπρόσωπος της σουηδικής αστυνομίας.
Σύμφωνα με την εφημερίδα Aftonbladet, ο άνδρας κρατούσε μαχαίρι και κινήθηκε απειλητικά εναντίον των φρουρών του παλατιού, οι οποίοι προσπάθησαν αρχικά να τον ακινητοποιήσουν χρησιμοποιώντας όπλο ηλεκτρικής εκκένωσης (taser). Ακολούθως ο άνδρας προέτρεψε τους φρουρούς να τον σκοτώσουν.
Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο, τον πυροβόλησαν στα πόδια και τον εξουδετέρωσαν, αναφέρει το δημοσίευμα.
Tonight in Sweden: A man armed with a knife walked toward security guards and asked to be shot. He was shot. Outside the Swedish Royal Castle in Stockholm. 🇸🇪— Isa₿elle 🇸🇪⚡️ (@sweskjaldmaer) October 6, 2026
Το ανάκτορο της Στοκχόλμης αποτελεί την επίσημη κατοικία του βασιλιά Καρόλου ΙΣτ΄ Γουσταύου και ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της σουηδικής πρωτεύουσας.
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