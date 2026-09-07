Φρικτός θάνατος για εργαζόμενο σε ζωολογικό πάρκο στην Παπούα Νέα Γουινέα: Κροκόδειλος του έκανε «περιστροφή θανάτου»
ΚΟΣΜΟΣ
Κροκόδειλος Εργαζόμενος Ζωολογικό πάρκο Παπούα Νέα Γουινέα

Φρικτός θάνατος για εργαζόμενο σε ζωολογικό πάρκο στην Παπούα Νέα Γουινέα: Κροκόδειλος του έκανε «περιστροφή θανάτου»

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν ότι , ο άνδρας ο οποίος εργαζόταν στο πάρκο δύο χρόνια, υπέφερε από το δάγκωμα του ερπετού και ψέλλιζε «δεν έχω κάνει τίποτα κακό

Φρικτός θάνατος για εργαζόμενο σε ζωολογικό πάρκο στην Παπούα Νέα Γουινέα: Κροκόδειλος του έκανε «περιστροφή θανάτου»
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Φρικτό θάνατο από έναν κροκόδειλο που φρόντιζε βρήκε ένας εργαζόμενος σε πάρκο στην Παπούα Νέα Γουινέα όταν το μεγαλόσωμο ερπετό τον εγκλώβισε με τα σαγόνια του και του έκανε τη λεγόμενη «περιστροφή θανάτου» (death roll).

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο στο Adventure Park στην περιοχή Πορτ Μόρεσμπι όταν ο κροκόδειλος άρπαξε από τα πόδια τον φροντιστή του.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν ότι ο κροκόδειλος κρατούσε για περίπου μια ώρα το θύμα του πριν οι αστυνομικοί τον πυροβολήσουν πάνω από 10 φορές για να απεγκλωβίσουν τον άνδρα.

Μετά τον απεγκλωβισμό από τα σαγόνια του κροκόδειλου, ο εργαζόμενος στο πάρκο μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στο οποίο κατέληξε από τα τραύματά του το πρωί της Κυριακής.

Επισκέπτες του πάρκου περιέγραψαν στο ABC ότι όλα συνέβησαν όταν ο φροντιστής του κροκόδειλου «έφερε ένα κοτόπουλο κοντά στον φράχτη και τότε ο κροκόδειλος του επιτέθηκε και προσπάθησε να τον σύρει μέσα στη δεξαμενή».

Όπως είπαν, μάλιστα, ο άνδρας ο οποίος εργαζόταν στο πάρκο δύο χρόνια, υπέφερε από το δάγκωμα του ερπετού και ψέλλιζε «δεν έχω κάνει τίποτα κακό».

Σε βίντεο από προηγούμενους μήνες φαίνονται εργαζόμενοι στο πάρκο να πλησιάζουν τους κροκόδειλους σε εξαιρετικά μικρή απόσταση και να κάνουν επιδείξεις ταΐσματος μπροστά στους επισκέπτες.

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