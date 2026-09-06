Έτοιμο το Ιράν να κηρύξει «ζώνη απαγόρευσης» κοντά στα Στενά του Ορμούζ
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Επίθεση στο Ιράν Ιράν Στενά του Ορμούζ

Έτοιμο το Ιράν να κηρύξει «ζώνη απαγόρευσης» κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Οποιοδήποτε πλοίο εισέρχεται σε αυτή τη νέα ζώνη θα τίθεται σε λίστα κυρώσεων, προειδοποιούν οι ιρανικές Αρχές

Έτοιμο το Ιράν να κηρύξει «ζώνη απαγόρευσης» κοντά στα Στενά του Ορμούζ
Το Ιράν ετοιμάζεται να κηρύξει «ζώνη απαγόρευσης» κοντά στα Στενά του Ορμούζ, τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό που έχει αποκλείσει η Τεχεράνη από τότε που άρχισε ο πόλεμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε την Κυριακή ο γραμματέας του ανώτατου συμβουλίου εθνικής ασφάλειας Μοχσέν Ρεζάι.

«Μέσα στις επόμενες ημέρες, θα κηρυχθεί μια ζώνη απαγόρευσης έξω από τα Στενά του Ορμούζ. Θα ξεκινά από τη γραμμή του αποκλεισμού του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού και θα περιλαμβάνει τομείς του Κόλπου», δήλωσε ο Μοχσέν Ρεζάι στην κρατική τηλεόραση.

Πρόσθεσε ότι «οποιοδήποτε πλοίο εισέρχεται σε αυτή τη νέα ζώνη θα τίθεται σε λίστα κυρώσεων».

Παράλληλα, ο Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι χάρτες διέλευσης των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ που συμφωνήθηκαν με το Ομάν θα υπογραφούν τις ερχόμενες ημέρες.

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