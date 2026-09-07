Πυροβολισμοί στα Πατήσια, τραυματίστηκε 55χρονος στα πόδια
ΕΛΛΑΔΑ
Πυροβολισμοί Πατήσια

Πυροβολισμοί στα Πατήσια, τραυματίστηκε 55χρονος στα πόδια

Οι δράστες ήταν δύο και επέβαιναν σε μηχανή - Αστυνομικοί βρήκαν τρεις κάλυκες και μια βολίδα στο σημείο που έπεσαν οι πυροβολισμοί

Πυροβολισμοί στα Πατήσια, τραυματίστηκε 55χρονος στα πόδια
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Περιστατικό με πυροβολισμούς από τους οποίους τραυματίστηκε ένας 55χρονος άνδρας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στα Πατήσια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 5 τα ξημερώματα, όταν δύο άνδρες που επέβαιναν σε μηχανή πλησίασαν τον άνδρα στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άννινου και πυροβόλησαν εναντίον του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 55χρονος, ο οποίος είναι Αλβανικής καταγωγής, τραυματίστηκε στα κάτω άκρα από τους πυροβολισμούς, με τους δράστες να τρέπονται σε φυγή.

Τον 55χρονο παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

Στο σημείο της επίθεσης βρέθηκαν αστυνομικοί που συνέλεξαν τρεις κάλυκες και μια βολίδα.
11 ΣΧΟΛΙΑ

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